Длина 6 метров. Омичей на Дне города будет ждать огромный пирог

В Омске во время празднования Дня города на Любинском проспекте пройдет фестиваль «Омские традиции вкуса». Омские кулинары и кондитеры испекут большой праздничный пирог. Его длина составит 6 метров, а ширина — 60 см.
Основу пирога составит коврижка, пропитанная абрикосовым джемом. Пирог собираются украсить на глазах у зрителей с помощью символики Омска. Омичи смогут купить кусочек пирога за 50 рублей, все вырученные средства собираются отправить на благотворительность.
Также на Любинском проспекте пройдут мастер-классы для детей, которые старше трех лет. Маленькие омичи смогут разрисовать праздничные пряники, а затем унести их с собой или съесть. Также на фестивале омичи смогут оставить семейные рецепты в Большой книге рецептов омской кухни.