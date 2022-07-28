Длина 6 метров. Омичей на Дне города будет ждать огромный пирог

Также на Любинском проспекте пройдут мастер-классы для детей, которые старше трех лет. Маленькие омичи смогут разрисовать праздничные пряники, а затем унести их с собой или съесть. Также на фестивале омичи смогут оставить семейные рецепты в Большой книге рецептов омской кухни.