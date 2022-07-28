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Длина 6 метров. Омичей на Дне города будет ждать огромный пирог

Длина 6 метров. Омичей на Дне города будет ждать огромный пирог

Сегодня, 10:39
Фото: pxhere.com

Омичей угостят 6-метровым пирогом на Дне города

Омичей пообещали накормить пирогом, длина которого составит 6 метров. Цена кусочка будет символической — 50 рублей.

В Омске во время празднования Дня города на Любинском проспекте пройдет фестиваль «Омские традиции вкуса». Омские кулинары и кондитеры испекут большой праздничный пирог. Его длина составит 6 метров, а ширина — 60 см.

Основу пирога составит коврижка, пропитанная абрикосовым джемом. Пирог собираются украсить на глазах у зрителей с помощью символики Омска. Омичи смогут купить кусочек пирога за 50 рублей, все вырученные средства собираются отправить на благотворительность.

Также на Любинском проспекте пройдут мастер-классы для детей, которые старше трех лет. Маленькие омичи смогут разрисовать праздничные пряники, а затем унести их с собой или съесть. Также на фестивале омичи смогут оставить семейные рецепты в Большой книге рецептов омской кухни.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#День города#Фестиваль
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