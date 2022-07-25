Выяснилось, где в 2022 году запланировали салют в честь Дня города в Омске

В мэрии Омска представили программу празднования Дня города в 2022 году. Первые события в рамках празднования начнутся уже в среду, 27 июля, а самые главные мероприятия традиционно запланированы на первую субботу августа. В этом году День города выпадает на 6 августа.
В этот день на Соборной площади в центре Омска пройдет праздничный концерт, где выступит «Дискотека Авария». Концерт, как и празднование Дня города, завершится праздничным салютом. В этом году он заявлен на Соборной площади.
Однако организаторы пока не раскрывают всех подробностей мероприятия. Точное место проведения праздничного фейерверка станет известно только в пятницу, 5 августа, сообщила заммэра Инна Елецкая на пресс-конференции в мэрии Омска. Предполагается, что салют запустят в нескольких точках.