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Выяснилось, где в 2022 году запланировали салют в честь Дня города в Омске

Выяснилось, где в 2022 году запланировали салют в честь Дня города в Омске

Сегодня, 14:31
Фото: 1MI

Омичам рассказали, где ждать салют на День города

В 2022 году Омск отмечает 306-летие.

В мэрии Омска представили программу празднования Дня города в 2022 году. Первые события в рамках празднования начнутся уже в среду, 27 июля, а самые главные мероприятия традиционно запланированы на первую субботу августа. В этом году День города выпадает на 6 августа.

В этот день на Соборной площади в центре Омска пройдет праздничный концерт, где выступит «Дискотека Авария». Концерт, как и празднование Дня города, завершится праздничным салютом. В этом году он заявлен на Соборной площади.

Однако организаторы пока не раскрывают всех подробностей мероприятия. Точное место проведения праздничного фейерверка станет известно только в пятницу, 5 августа, сообщила заммэра Инна Елецкая на пресс-конференции в мэрии Омска. Предполагается, что салют запустят в нескольких точках.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Салют#Фейерверк#День города
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