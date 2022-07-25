5 августа состоится открытие сразу двух крупных мероприятий: на улице Музейной заработает фестиваль «Омск — город мастеров», он продлится до 7 августа. А в Выставочном и Воскресенском скверах пройдет юбилейная «Флора». В этом году она будет посвящена 200-летию со дня образования Омской области.