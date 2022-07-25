В мэрии Омска обнародовали афишу праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Первые события состоятся уже в среду, 27 июля, а крупнейшие мероприятия запланированы на 6 августа.
С 27 по 31 июля в парке «На Королева» пройдет выставка Агро-Омск 2022. Омичи смогут посетить выставку сельхозтехники и оборудования и поучаствовать в ярмарке-продаже свежей продукции от омских аграриев.
Также 27 июля состоится Открытие XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр. На Соборной площади состоится зажжение символического огня сельских игр, а также для омичей выступят известные поп-исполнители 90-х: Татьяна Овсиенко, Кай Метов, Саша Айвазов и группа «Белый орел».
31 июля на территории Омской крепости состоится Торжественное построение ветеранов Военно-Морского Флота России. А 2 августа на территории 242-го Учебного центра Воздушно-десантных войск состоится празднование 92-й годовщины со дня образования ВДВ.
5 августа состоится открытие сразу двух крупных мероприятий: на улице Музейной заработает фестиваль «Омск — город мастеров», он продлится до 7 августа. А в Выставочном и Воскресенском скверах пройдет юбилейная «Флора». В этом году она будет посвящена 200-летию со дня образования Омской области.
Суббота, 6 августа, будет наполнена масштабными событиями с самого утра. Так, на Соборной площади состоится старт Сибирского международного марафона на дистанции 42.195, 21.1, 10 и 3 км.
У Тарских ворот пройдет квест «Омские легенды», в Омской крепости — фестиваль «Град Петров» и ярмарка-выставка Народные ремесла. В парке 30-летия Победы состоится выставка под открытым небом «Щит Сибири». А на Любинском проспекте будет работать арт-проект #МодновОмске. Вечером на Площади Победы откроется конкурс «Самый сильный человек города Омска».
Само открытие празднования Дня города состоится после марафона SIM в Омской крепости. Мероприятие начнется с чествования омичей, удостоенных звания «Почетный гражданин города Омска»: Алексея Тищенко, Александра Кузюкова, Виталины Бацарашкиной и Геннадия Фридмана.
Праздничный концерт в честь Дня города начнется на Соборной площади в 17:00 часов. Праздник начнется с фестиваля-конкурса «Радио-Сибирь», затем состоится концертная программа Алексея Гализдры и группы «Коллекция бабочек». В 19:10 запланирован концерт вокального проекта ViVA. В 20:00 состоится награждение победителей Сибирского международного марафона-2022. Затем, в 21:00, пройдет концерт группы «Дискотека Авария».
Вечер завершится в 22:00 праздничным фейерверком. Откуда именно его будут запускать, пока неизвестно.
На следующий день, 7 августа, на площади у стадиона «Красная звезда» состоится Фестиваль стритбола и уличной культуры. В Омской крепости пройдет областной фестиваль «Душа России», а в сквере Дзержинского будут работать интерактивные площадки «Детство — это Я и Ты!».
Также в течение всех двух недель в разных округах Омска пройдут местные праздники и другие, не менее интересные события. Полную карту и афишу праздничных мероприятий можно найти по этой ссылке.