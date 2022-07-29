Разрушенную дорожку на «Зеленом острове» в Омске пообещали восстановить

В пресс-службе мэрии Омска прокомментировали ситуацию, которая произошла из-за вчерашнего ливня на «Зеленом острове». Отремонтированные дорожки не выдержали наплыва стихии.
В результате грунт размыло, и часть тротуара разрушилась. Сейчас подрядчик, который приводил парк в порядок, огородил опасный участок.
«Как только установятся благоприятные погодные условия, подрядчик выполнит восстановление грунтового основания, водоотвода и плиточного покрытия тротуара», — рассказали в пресс-службе ведомства.