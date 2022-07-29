Город55
ГлавноеВсе новости
Разрушенную дорожку на «Зеленом острове» в Омске пообещали восстановить

Разрушенную дорожку на «Зеленом острове» в Омске пообещали восстановить

Сегодня, 11:41
Фото: Город55
Накануне ливень размыл грунт, из-за чего пешеходная дорожка разрушилась.

В пресс-службе мэрии Омска прокомментировали ситуацию, которая произошла из-за вчерашнего ливня на «Зеленом острове». Отремонтированные дорожки не выдержали наплыва стихии.

В результате грунт размыло, и часть тротуара разрушилась. Сейчас подрядчик, который приводил парк в порядок, огородил опасный участок.

«Как только установятся благоприятные погодные условия, подрядчик выполнит восстановление грунтового основания, водоотвода и плиточного покрытия тротуара», — рассказали в пресс-службе ведомства.
#Вероника Жукова#Общество#Мощный ливень в Омске#Омск#Парк#Благоустройство
Подпишитесь
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021, 14:38
Летевший в Москву самолет пришлось возвращать в Омск из-за самочувствия пассажира
Самолет приземлился в Москве с большим опозданием.
Сегодня, 11:52
Прокуратура начала проверку из-за потопа в омском аэропорту
Накануне из-за сильного ливня здание омского аэропорта начало заливать.
Сегодня, 12:24
Да будет свет! На восстановление электричества в омских Нефтяниках ушли почти сутки
Свет отключили из-за аварий на трех подстанциях, которые спровоцировали сильнейшие ливни.
Сегодня, 17:31
За фекальные реки в омских Нефтяниках никто не ответит
Сегодня, 13:32
Родила в тайне от родственников. В Омске нашли мать подброшенного ребенка
Новорожденногг мальчика принес в роддом мужчина, якобы подобравший его на остановке. Оказалось, это знакомый матери.
Сегодня, 17:34