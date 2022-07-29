Как Омск оправлялся от мощнейшего ливня: восстановление города, залитого водой

Вдобавок к этому с прошлого вечера в некоторых районах города не было электричества. Сильнее всего пострадал Советский округ города, где без света остались более 40 домов. Почти сутки электрики откачивали воду из подстанций и сушили оборудование, и только к вечеру в домах появилось электричество.