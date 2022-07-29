Как Омск оправлялся от мощнейшего ливня: восстановление города, залитого водой

Утро в Омске началось с безумно высоких цен на такси: за 15-минутную поездку по прямой с омичей запрашивали от 400 рублей. Расстояния дольше и сложнее выходили еще дороже.
Вдобавок к этому с прошлого вечера в некоторых районах города не было электричества. Сильнее всего пострадал Советский округ города, где без света остались более 40 домов. Почти сутки электрики откачивали воду из подстанций и сушили оборудование, и только к вечеру в домах появилось электричество.
Вместе с электроподстанциями от дождя пострадал один из главных омских парков. Здесь размыло дорожки - аккурат по ливневой канализации. Подрядчик, который еще не успел полностью закончить ремонт в парке, пообещал все восстановить.
Омский аэропорт, где вчера дождь пробил дыру в потолке над залом ожидания, привлек внимание прокуратуры. Несмотря на то, что ливень никак не повлиял на работу аэропорта, Омская транспортная прокуратура начала проверку.
В целом же с вечера четверга в Омске выпало рекордное количество осадков. В последние раз примерно столько же воды стояло в городе 13 лет назад. Минувший же ливень принес в город 83 мм осадков.
И по обещаниям синоптиков, это еще не конец. Расслабляться рано - над регионом все еще кружат дожди.