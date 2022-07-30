Город55
ГлавноеВсе новости
Омская прокуратура начала проверку по факту пропажи 10-летнего ребенка в Иртыше

Омская прокуратура начала проверку по факту пропажи 10-летнего ребенка в Иртыше

Сегодня, 13:16
Фото: 1MI
Мальчик пошел купаться без присмотра взрослых и не справился с течением.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили о начале проверки по факту очередной трагедии на воде. Накануне, 29 июля, 10-летний школьник вместе с младшим братом ушел купаться в Иртыше недалеко от микрорайона Крутая Горка. Домой мальчик не вернулся.

Младший брат рассказал полицейским, что школьник стал барахтаться, а затем его унесло течением. Ребенок не смог помочь брату и вернулся домой, не сказав о случившемся родным.

Известно, что дети жили с дедушкой и бабушкой — опекунами. Семья не стоит на учете как неблагополучная.

Оперативники исследовали берег Иртыша и нашли вещи пропавшего мальчика — черные сланцы, кепку и рюкзак. Идут поиски ребенка, на месте работают водолазы.

Прокуратура начала проверку, во время которой она оценит отношения в семье и работу органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Проверка полиции по факту случившегося также стоит на контроле прокуратуры, отметили в ведомстве. 

#Ольга Акамова#Прокуратура#Омск#Город#Новости#Омская область#Течение#Река#Иртыш#Проверка
Подпишитесь
Омский завод обжаловал выводы Росприроднадзора по поводу выбросов хлорида водорода
Во время внеплановой проверки эксперты зафиксировали двойное превышение нормы выбросов, а ранее в Кировском округе — 10-кратную концентрацию хлорводорода.
Сегодня, 10:02
Работы идут. На омском ПО «Полет» готовятся испытывать «Ангару»
На предприятии в Омске будут испытывать собранные ракеты без транспортировки в Москву.
Сегодня, 16:46
В структуре правительства Омской области неожиданно сменился руководитель
Изменения уже внесли в открытые источники.
Сегодня, 09:16
В Омске для дозаправки приземлилась пилотажная группа «Русь»
Самолеты приземлились в Омском аэропорту.
Сегодня, 15:18
На Омском электромеханическом заводе сменился руководитель
Решение о смене руководства приняли на Совете директоров.
Сегодня, 11:15
«Красная» зона. Омская область вошла в список неблагоприятных по COVID-19 регионов
Данные федерального оперштаба за сутки к 30 июля.
Сегодня, 17:14