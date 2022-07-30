Омская прокуратура начала проверку по факту пропажи 10-летнего ребенка в Иртыше

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили о начале проверки по факту очередной трагедии на воде. Накануне, 29 июля, 10-летний школьник вместе с младшим братом ушел купаться в Иртыше недалеко от микрорайона Крутая Горка. Домой мальчик не вернулся.
Младший брат рассказал полицейским, что школьник стал барахтаться, а затем его унесло течением. Ребенок не смог помочь брату и вернулся домой, не сказав о случившемся родным.
Известно, что дети жили с дедушкой и бабушкой — опекунами. Семья не стоит на учете как неблагополучная.
Оперативники исследовали берег Иртыша и нашли вещи пропавшего мальчика — черные сланцы, кепку и рюкзак. Идут поиски ребенка, на месте работают водолазы.
Прокуратура начала проверку, во время которой она оценит отношения в семье и работу органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Проверка полиции по факту случившегося также стоит на контроле прокуратуры, отметили в ведомстве.