Синоптики объявили о максимально опасной погоде в Омской области

Находиться в машине не слишком безопасно, но автомобилисты могут переждать непогоду, плотно закрыв окна и двери и не касаясь металлических элементов в салоне. В пути автомобилистам следует помнить, что видимость во время дождя значительно хуже, чем в ясную погоду.