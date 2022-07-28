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Синоптики объявили о максимально опасной погоде в Омской области

Синоптики объявили о максимально опасной погоде в Омской области

Вчера, 16:35
Фото: 1MI

Омск за сутки засыплет градом и зальет дождями

Прогноз погоды дали в Обь-Иртышском УГМС, а омские спасатели предупредили о возможной опасности.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области предупредили жителей региона о страшных осадках, которые обрушатся на регион в ближайшие часы. Ливень, по информации синоптиков, не прекратится до завтра, а вдобавок к этому некоторые районы засыплет градом.

Также в ближайшие часы в регионе будет сильная гроза, а ветер ускорится до 25 м/с.

В это время омичам следует оставаться дома, а если гроза застала прохожих на улице, то лучше переждать ее в магазине, кинотеатре или торговом центре.

Находиться в машине не слишком безопасно, но автомобилисты могут переждать непогоду, плотно закрыв окна и двери и не касаясь металлических элементов в салоне. В пути автомобилистам следует помнить, что видимость во время дождя значительно хуже, чем в ясную погоду.

С окон, подоконников, крыш и балконов следует убрать все, что может упасть вниз и навредить прохожим.  Следует закрыть окна и двери, чтобы предотвратить сквозняки — они могут притянуть электрический разряд.

Во время грозы не рекомендуется пользоваться мобильными телефонами и другими электроприборами. Все «лишние» провода необходимо выдернуть из розеток.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101. 

#Ольга Акамова#Город#Общество#Новости#Омская область#Омск#Погода#Дождь#Град#Жара#Осадки#Опасность#Опасная погода#Мощный ливень в Омске
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