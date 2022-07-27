В Омске нашли тело пропавшего 11-летнего школьника

Ребенка начали искать ровно сутки назад, в 17:00 часов, после того, как приятели омича вернулись домой без него. Сначала родители искали ребенка сами, и только к полуночи обратились в полицию. Поисками вместе с родителями занимались около 100 волонтеров, пока приятели потерявшегося мальчика не рассказали подробности случившегося.