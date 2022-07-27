В Омске нашли тело пропавшего 11-летнего школьника

В региональном СУ СКР по Омской области сообщили об обнаружении тела 11-летнего школьника, который накануне днем ушел на прогулку и не вернулся. Как рассказали двое его приятелей, с которым мальчик пошел купаться на реку Омь под Октябрьским мостом, школьник утонул.
Водолазы подняли тело мальчика и отправили на опознание. По информации Города55, на опознание в 17:00 часов отправится мама погибшего мальчика.
Ребенка начали искать ровно сутки назад, в 17:00 часов, после того, как приятели омича вернулись домой без него. Сначала родители искали ребенка сами, и только к полуночи обратились в полицию. Поисками вместе с родителями занимались около 100 волонтеров, пока приятели потерявшегося мальчика не рассказали подробности случившегося.