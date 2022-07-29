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Неприятные рекорды. В Омской области зарегистрировали сразу 112 новых случаев ковида

Неприятные рекорды. В Омской области зарегистрировали сразу 112 новых случаев ковида

Вчера, 16:05
Фото: 1MI

В Омской области за сутки нашли еще 112 случаев коронавируса

Данные за сутки представил федеральный оперштаб.

Согласно официальным данным, за последние сутки в регионе нашли 112 случаев коронавируса (день назад — 104 случая). Сейчас в регионе насчитывают 210 097 человек, а выздоровевших уже 204 616.

Отмечается, что за сутки госпитализация потребовалась 41 омичу, а выписали из-под наблюдения врачей 93 человека. Еще один человек скончался, всего от инфекции умерло 4 430 омичей.

Несмотря на резкий рост заболеваемости коронавирусом, в Омской области пока не собираются вводить ограничения. Региональный Роспотребнадзор вернул масочный режим только для своих сотрудников.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Коронавирус COVID-19#Ковид
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