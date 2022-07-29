Неприятные рекорды. В Омской области зарегистрировали сразу 112 новых случаев ковида

Согласно официальным данным, за последние сутки в регионе нашли 112 случаев коронавируса (день назад — 104 случая). Сейчас в регионе насчитывают 210 097 человек, а выздоровевших уже 204 616.
Отмечается, что за сутки госпитализация потребовалась 41 омичу, а выписали из-под наблюдения врачей 93 человека. Еще один человек скончался, всего от инфекции умерло 4 430 омичей.
Несмотря на резкий рост заболеваемости коронавирусом, в Омской области пока не собираются вводить ограничения. Региональный Роспотребнадзор вернул масочный режим только для своих сотрудников.