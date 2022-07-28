В Омске ливень поставил под удар работу аэропорта

В четверг, 28 июля, сильнейший ливень едва не вывел из строя Омский аэропорт. Как рассказали очевидцы в паблике «Омск Live», в здании случился серьезный потоп.
По словам горожан, потолок не выдержал давления воды, и одна из потолочных плиток упала на пол. Из появившегося отверстия в потолке хлынула вода, заливая сидения, камеры наблюдения, электронику и само помещение.
Происходящее очевидцы сняли на видео и поделились им с подписчиками паблике. В комментариях под записью омичи справедливо заметили, что больше негодования вызвал бы аналогичный потоп на борту самолета.
«Да ладно в аэропорту, главное, чтоб в самолете такого не было. Хотя, в нынешней ситуации неудивительно, если и в самолете будет водопад», — написали в ответ на видео местные жители.
Добавим, что ливень практически не повлиял на расписание аэропорта: в списке задержек значится лишь рейс из Казани.