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В Омске ливень поставил под удар работу аэропорта

В Омске ливень поставил под удар работу аэропорта

Вчера, 17:16
Фото: 1MI

В Омске во время ливня едва не затопило аэропорт

В здании аэропорта сорвало плитку, и одно из помещений стало заливать водой.

В четверг, 28 июля, сильнейший ливень едва не вывел из строя Омский аэропорт. Как рассказали очевидцы в паблике «Омск Live», в здании случился серьезный потоп.

По словам горожан, потолок не выдержал давления воды, и одна из потолочных плиток упала на пол. Из появившегося отверстия в потолке хлынула вода, заливая сидения, камеры наблюдения, электронику и само помещение.

Фото: vk.com/omsk_live

Происходящее очевидцы сняли на видео и поделились им с подписчиками паблике. В комментариях под записью омичи справедливо заметили, что больше негодования вызвал бы аналогичный потоп на борту самолета.

«Да ладно в аэропорту, главное, чтоб в самолете такого не было. Хотя, в нынешней ситуации неудивительно, если и в самолете будет водопад», — написали в ответ на видео местные жители.

Добавим, что ливень практически не повлиял на расписание аэропорта: в списке задержек значится лишь рейс из Казани.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Общество#Новости#Омская область#Ливень#Дождь#Осадки#Гроза#Аэропорт#Мощный ливень в Омске
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