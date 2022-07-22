Омский СК на транспорте: смертельная «Формула», гибель в тандеме и цистерна-убийца

10 июля Омск потрясло известие о том, что на Иртыше недалеко от Ленинградского моста при катании на тюбинге погиб 22-летний курсант Омского автобронетанкового инженерного института. Эта трагедия произошла на глазах у сотен отдыхавших на пляже омичей, среди которых были и маленькие дети.
Расследованием этого резонансного дела буквально с первых минут трагедии занялся Омский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Все вопросы по трагедии и другим не менее громким происшествиям Город55 решил задать исполняющему обязанности руководителя майору Константину Баранову. Добавим, что встреча наша, так уж совпало, прошла накануне Дня сотрудника органов следствия России.
Смертельная «Формула»
— Константин Анатольевич, трагедия на Иртыше до сих пор на слуху, мало того, что ее видело много немало людей, так еще на следующий день по Сети разошлось видео. Что уже удалось установить по этому делу?
— Начну с того, что в данный момент уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицами, управляющими маломерным судном, которые повлекли по неосторожности смерть человека» с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы.
В тот день катер «Слайдер 180», которым управлял житель Омска, буксировал водный аттракцион под названием «Формула F2», а по сути тюбинг. Около 17 часов на этой «Формуле» решили прокатиться двое парней, 21 и 22 лет. Недалеко от Ленинградского моста вся эта конструкция столкнулась с гидроциклом. В результате один из парней получил тяжелые травмы и умер через непродолжительное время.
— То есть, насколько я понимаю, в данный момент основной подозреваемый — это водитель катера?
— Скажем так, сейчас еще проводятся необходимые экспертизы, после которых и будет дана оценка действиям каждого из участников этого происшествия. Пока что делать какие-то выводы рановато.
— Появится и ответ на вопрос, почему с места преступления скрылся водитель гидроцикла? Что он сам говорит по этому поводу?
— На данном этапе мы не будем разглашать или как-то комментировать эти сведения в интересах следствия.
— Хорошо, а водителя катера уже проверяли на предмет опьянения?
— Проверяли. Было установлено, что в момент происшествия водитель маломерного судна «Слайдер 180» был трезв.
— А что по поводу его лицензии на эту самую «Формулу F2»?
— Сейчас проверяется версия об оказании данным гражданином услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Это уже другой состав преступного деяния. Так что не исключено, что уголовное дело пополнится новыми эпизодами. Что касается лицензии, то да, она отсутствовала.
Не шутите с «аэрошютом»
— Константин Анатольевич, буквально за три недели до инцидента на Иртыше в Омском районе потерпел крушение дельтаплан, погибло двое мужчин. Есть ли уже какие-то выводы о причинах этой трагедии?
— Правильнее будет сказать, что тогда разбился аэрошют — это такой сверхлегкий летательный аппарат, который, скажем, отличается от мотопараплана наличием «телеги», которая состоит из рамы, шасси, сиденья пилота и прочего оборудования. В нашем случае было установлено два сиденья, и конструкция позволяла эксплуатировать этот летательный аппарат одновременно двум лицам.
— Что же тогда произошло?
— Два друга давно и всерьез увлекались полетами на этом аэрошюте и регулярно летали над деревней Малокулачье Омского района, где и произошла трагедия. До того момента они летали всегда поодиночке, а в этот раз отправились в небо в тандеме. Это был их первый совместный полет. По словам очевидцев, перед жесткой посадкой аэрошют стало сильно раскачивать из стороны в сторону. Затем был жесткий удар об землю, летательный аппарат перевернулся и накрыл и придавил собой потерпевших. От травм оба мужчины погибли практически мгновенно. Причины этого инцидента еще не установлены, ждем результаты всех экспертиз.
«Цистерна-убийца»
— Константин Анатольевич, а есть ли дела текущего года, где все выводы о причинах, виновных и последствиях уже готовы и зафиксированы?
— Есть и такие. В начале апреля текущего года в вагоне-цистерне, которая стояла на территории вагоноремонтного депо Омск — филиала ООО «Новая вагоноремонтная компания», что находится в поселке Дальнем, работниками депо было обнаружено тело их коллеги — мастера участка. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от острого отравления бензолом. При этом на теле имелись и другие телесные повреждения, но, по заключению экспертов, они могли быть получены задолго до смерти, в том числе и при падении с высоты собственного роста, особого вреда здоровью не причинили и никак не могли привести к смерти потерпевшего.
— И что же данный работник делал в цистерне со смертельно ядовитым бензолом?
— Правильные вопросы. Только у нас к ним добавился еще один — все произошло в выходной день. Стали смотреть, разбираться, анализировать. Выяснили, что в свой выходной день около 9 часов утра мастер участка пришел в депо и стал проводить замеры газовоздушной среды и чистку от остатков бензола в вагоне-цистерне, то есть фактически выполнял обязанности пропарщика. Получили мы и видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, что мужчина дважды спускался в цистерну, при этом использовал газоанализатор и респиратор. Между первым и вторым спуском прошло 2 минуты и 29 секунд. После второй попытки обратно мужчина уже не вылез.
— Разве такие опасные работы проводятся в одиночестве?
— Нет, да и в обязанности погибшего, который занимался подготовкой вагонов и танк-контейнеров, не входила самостоятельная очистка или промывка таких вагонов. То же самое было прописано и в Технологическом процессе, введенном на предприятии.
— И каков же правильный процесс промывки вагонов-цистерн?
— Дословно: «Выполнение работ внутри котла цистерны должна производить бригада промывальщиков-пропарщиков в составе не менее трех человек, на одного из которых возлагаются обязанности старшего по бригаде». Идем дальше: «замер воздуха в обработанных цистернах, подготовленных в ремонт, может производиться мастером в присутствии наблюдающего промывальщика-пропарщика, находящегося у люка цистерны, в которой производится замер. Было и еще одно, так сказать, фатальное нарушение.
— Какое?
— Вторичный спуск в котел цистерны разрешается не ранее чем через 30 минут отдыха, а у нас по видео не прошло и двух с половиной минут.
— Чья-либо вина, кроме самого погибшего, следовательно, отсутствует?
— Да, но поскольку отравление парами бензола, повлекшее смерть мастера, является производственной травмой, так как была получена при выполнении определенных работ, хоть и в нерабочее время, мы проверили соблюдение требований охраны труда. Ведь за их нарушение в УК РФ тоже предусмотрена уголовная ответственность, если это деяние повлекло смерть человека.
— Удалось что-то найти, кого-то привлечь?
— Нет, так как данный мастер как раз сам был ответственен за соблюдение технологических процессов промывки вагонов-цистерн, однако нарушил и технику безопасности, и должностные инструкции, и нормы охраны труда. Потому признаки каких-либо преступных деяний со стороны кого-либо, кроме самого погибшего, отсутствуют.
Недоглядели и «влетели»
— Константин Анатольевич, в последние несколько лет в разных регионах страны происходят локальные железнодорожные катастрофы, и Омская область не исключение: вагоны и у нас друг на друга заскакивают. Без человеческого фактора не обошлось?
— Я понимаю, что вы говорите об инциденте на станции Входной 1 ноября 2021 года, когда столкнулись и сошли с рельсов три порожних вагона, а еще четыре получили различные повреждения. Да, там как раз чистой воды человеческий фактор, в котором поучаствовали два человека.
— Кто же в итоге проштрафился?
— Дежурная по сортировочной горке и оператор сортировочной горки станции Входная. Именно они, по нашим выводам, не предприняли никаких мер по изменению маршрута следования тех злосчастных вагонов, на языке железнодорожников — отцепа, а именно в ручном режиме не перевели стрелки.
Если быть точнее, то дежурная вовремя не сообщила оператору об изменении плана роспуска вагонов и необходимости направить тот самый отцеп на другой путь в ручном режиме. Оператор же, видя предупреждающий сигнал красного цвета, вручную не скорректировала маршрут движения вагонов, чтобы избежать столкновения.
— И как наказали виновников этой катастрофы?
— Уголовное дело было прекращено, так как ущерб был возмещен в полном объеме страховыми выплатами, а ремонт вагонов обошелся собственнику менее чем в 1 млн рублей. Однако я уверен, что дисциплинарное взыскание эти работники понесли, и немалое.
Наушники да капюшоны
— Константин Анатольевич, раз уж речь зашла о железной дороге, не могу не спросить: практически каждый месяц приходят трагические новости о гибели людей на железнодорожных путях, иногда жертвы — это маленькие дети. Какова статистика по таким происшествиям в Омской области?
— За первое полугодие 2022 года в Омской области зарегистрировано 8 случаев травмирования граждан на железной дороге. За весь 2021 год в регионе было 18 таких инцидентов. Получается, что за полтора года беспечность на путях стоила жизни или тяжелых увечий 36 омичам. Иногда за год убийств бывает меньше. Что касается возраста пострадавших, то это начиная от маленьких детей и заканчивая пенсионерами, которым уже далеко за 80 лет.
— Причины все те же — наушники?
— Совершенно верно: и наушники, и капюшоны, и просто банальная невнимательность. А по поводу маленьких детей, так это по недосмотру родителей. Словом, в основном в этих несчастных случаях виноваты сами погибшие или травмированные.
— Благодарю за беседу, и с праздником — с Днем работников следствия. Успехов и раскрываемости.
— Спасибо!