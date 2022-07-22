Омский СК на транспорте: смертельная «Формула», гибель в тандеме и цистерна-убийца

— Два друга давно и всерьез увлекались полетами на этом аэрошюте и регулярно летали над деревней Малокулачье Омского района, где и произошла трагедия. До того момента они летали всегда поодиночке, а в этот раз отправились в небо в тандеме. Это был их первый совместный полет. По словам очевидцев, перед жесткой посадкой аэрошют стало сильно раскачивать из стороны в сторону. Затем был жесткий удар об землю, летательный аппарат перевернулся и накрыл и придавил собой потерпевших. От травм оба мужчины погибли практически мгновенно. Причины этого инцидента еще не установлены, ждем результаты всех экспертиз.