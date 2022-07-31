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«Пока люди не погибнут». Мощный ливень обрушил потолок жилого дома в центре Омска

«Пока люди не погибнут». Мощный ливень обрушил потолок жилого дома в центре Омска

Сегодня, 11:54
Фото: 1MI

Ливень обрушил потолок дома на 2-й Совхозной в Омске

Местные жители боятся находится внутри.

В Омске продолжают «всплывать» последствия мощного ливня 28 июля. Сообщество «ЧП Омск» опубликовало жалобу горожан.

Жители дома № 87б по улице 2-я Совхозная остались в прямом смысле без крыши над головой. Аварийная двухэтажка не выдержала напора стихии. Под натиском воды обвалился потолок второго этажа, сейчас он лежит на потолке первого этажа.

«Жильцы боятся находится в таком доме», — гласит автор публикации. К посту приложены фотографии. На кадрах видно разруху. Отметим, кирпичное здание в Центральном округе было построено в 1958 году.

Случай вызвал реакцию у общественности. В комментариях пользователи тут же начали высказывать недовольство: «Пока люди не погибнут, никто с места не шелохнется».

Фото: скриншот сообщества "ЧП Омск"
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