«Пока люди не погибнут». Мощный ливень обрушил потолок жилого дома в центре Омска

В Омске продолжают «всплывать» последствия мощного ливня 28 июля. Сообщество «ЧП Омск» опубликовало жалобу горожан.
Жители дома № 87б по улице 2-я Совхозная остались в прямом смысле без крыши над головой. Аварийная двухэтажка не выдержала напора стихии. Под натиском воды обвалился потолок второго этажа, сейчас он лежит на потолке первого этажа.
«Жильцы боятся находится в таком доме», — гласит автор публикации. К посту приложены фотографии. На кадрах видно разруху. Отметим, кирпичное здание в Центральном округе было построено в 1958 году.
Случай вызвал реакцию у общественности. В комментариях пользователи тут же начали высказывать недовольство: «Пока люди не погибнут, никто с места не шелохнется».