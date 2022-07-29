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В Омске из-за сильного ливня установились высокие цены на такси

В Омске из-за сильного ливня установились высокие цены на такси

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI
Горожане жалуются, что стоимость проезда составляет 400-500 рублей.

Накануне, 28 июля, в Омске начался сильный ливень, который буквально затопил весь город. Сегодня непогода сохранилась, дождь продолжил идти. Непогода отразилась на ценах на такси.

Как рассказала Городу55 читательница, она не знала, как уехать утром на работу. Чтобы не добираться вплавь, омичка хотела вызвать такси. Но за 13 минут поездки от дома на улице Андрианова до работы ей предложили заплатить 410 рублей.

Примечательно, что тариф «Комфорт», который обычно обходится дороже, на этот раз стоил меньше – 404 рубля. Цены на «Детский» тариф оказались и вовсе зашкаливающими – 459 рублей.

Фото: предоставлено Городу55
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