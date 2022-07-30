«Красная» зона. Омская область вошла в список неблагоприятных по COVID-19 регионов

Как сообщили в федеральном оперштабе, за сутки в Омской области зарегистрировали сразу 125 новых больных коронавирусом. Всего сутки назад инфекцию нашли только у 112 омичей. Всего в регионе уже насчитывается 210 222 заболевших коронавирусом.
Госпитализация за сутки потребовалась только 32 омичам, еще 110 человек выздоровели. Уровень коллективного иммунитета упал ниже отметки в 10%, а регион вошел в список неблагоприятных по ковиду. При этом пока в Омской области сохраняется заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения.
Отметим, что пока никаких коронавирусных ограничений в регионе не вводилось.