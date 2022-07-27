Ковид вернулся? В омском Роспотребнадзоре ввели масочный режим

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Омской области сообщили, что в регионе частично вернулся масочный режим. Так, внутренним приказом ведомства с 26 июля 2022 года в Роспотребнадзоре региона вводится «масочное» ограничение. Сотрудники обязаны носить маски «при нахождении в местах общего пользования, при проведении совещаний и других мероприятий с очным участием сотрудников в зданиях Управления Роспотребнадзора».