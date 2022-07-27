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Ковид вернулся? В омском Роспотребнадзоре ввели масочный режим

Ковид вернулся? В омском Роспотребнадзоре ввели масочный режим

Вчера, 15:21
Фото: 1MI

Омский Роспотребнадзор заговорил о возвращении масочного режима

Пока ограничения ввели только для сотрудников внутри ведомства.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Омской области сообщили, что в регионе частично вернулся масочный режим. Так, внутренним приказом ведомства с 26 июля 2022 года в Роспотребнадзоре региона вводится «масочное» ограничение. Сотрудники обязаны носить маски «при нахождении в местах общего пользования, при проведении совещаний и других мероприятий с очным участием сотрудников в зданиях Управления Роспотребнадзора».

Ввести масочный режим в Омске и области может только губернатор региона по решению оперштаба. Пока таких ограничений не вводят, однако в Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют соблюдать все меры предосторожности: мыть руки, избегать помещений со скоплением людей, держать социальную дистанцию и по возможности носить маски.

Отметим, что за последние сутки в регионе зарегистрировали сразу 85 новых случаев коронавируса. Коллективный иммунитет опустился до 8,7%.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Город#Новости#Омская область#Коронавирус COVID-19#Маски#Масочный режим
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