Ковид вернулся? В омском Роспотребнадзоре ввели масочный режим

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Омской области сообщили, что в регионе частично вернулся масочный режим. Так, внутренним приказом ведомства с 26 июля 2022 года в Роспотребнадзоре региона вводится «масочное» ограничение. Сотрудники обязаны носить маски «при нахождении в местах общего пользования, при проведении совещаний и других мероприятий с очным участием сотрудников в зданиях Управления Роспотребнадзора».
Ввести масочный режим в Омске и области может только губернатор региона по решению оперштаба. Пока таких ограничений не вводят, однако в Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют соблюдать все меры предосторожности: мыть руки, избегать помещений со скоплением людей, держать социальную дистанцию и по возможности носить маски.
Отметим, что за последние сутки в регионе зарегистрировали сразу 85 новых случаев коронавируса. Коллективный иммунитет опустился до 8,7%.