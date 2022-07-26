Женщина по-прежнему уверена, что Ершов целенаправленно стрелял именно в девочек, а не в птиц. Иначе попадание пуль в результате рикошета точно в одно и то же место у каждой из потерпевших можно было бы объяснить только чудом. Также мать не понимает, почему стрелок не подошел к девочкам, чтобы помочь, когда услышал крики и понял, что ранил совсем не голубей.