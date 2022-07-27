Еж, лиса и бабочка. Омичам показали, как будет выглядеть юбилейная «Флора»

В пресс-службе мэрии Омска показали, на какой стадии находится подготовка к открытию 70-й выставки «Флора». В этом году она будет приурочена к 200-летию Омской области.
В мастерских подрядчика уже собирают каркасы и основания для будущих цветочных композиций. Уже видно, что в композициях будут задействованы животные и насекомые из дерева. Также в Воскресенском и Выставочном скверах установят различные фотозоны.
Всего на «Флоре» будет представлено 35 ландшафтных и цветочных композиций, изготовленных флористами, предприятиями и организациями города. Все композиции будут выполнены из натуральных природных материалов и цветов.
Открытие «Флоры» запланировано на пятницу, 5 августа.