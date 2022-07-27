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Еж, лиса и бабочка. Омичам показали, как будет выглядеть юбилейная «Флора»

Еж, лиса и бабочка. Омичам показали, как будет выглядеть юбилейная «Флора»

Вчера, 16:19
Фото: мэрия Омска

В Омске начали собирать композиции к юбилейной «Флоре»

До выставки осталось 10 дней.

В пресс-службе мэрии Омска показали, на какой стадии находится подготовка к открытию 70-й выставки «Флора». В этом году она будет приурочена к 200-летию Омской области.

В мастерских подрядчика уже собирают каркасы и основания для будущих цветочных композиций. Уже видно, что в композициях будут задействованы животные и насекомые из дерева. Также в Воскресенском и Выставочном скверах установят различные фотозоны.

Всего на «Флоре» будет представлено 35 ландшафтных и цветочных композиций, изготовленных флористами, предприятиями и организациями города. Все композиции будут выполнены из натуральных природных материалов и цветов.

Открытие «Флоры» запланировано на пятницу, 5 августа. 

Фото: мэрия Омска
#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Флора#Цветы#Выставка#Касается каждого
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