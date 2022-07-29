В Омске оказался побит рекорд по количеству осадков 13-летней давности

Вчера и сегодня в Омске активно льет дождь. По данным телеграм-канала MeteoOmsk, за сутки 28 и 29 июля выпало 83 мм осадков. Этот показатель составляет 128% месячной нормы.
Вчера был перекрыт суточный максимум осадков, он составил 66.3 мм. Предыдущий максимум 21.3мм наблюдался в 1970 году.
Отметим, что предыдущий максимум, когда в Омске за сутки выпадало 80 мм осадков наблюдался 2 и 3 августа 2009 года. По прогнозам синоптиков, сегодня до конца вечера на территории региона местами будет идти очень сильный дождь.