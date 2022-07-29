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В Омске оказался побит рекорд по количеству осадков 13-летней давности

В Омске оказался побит рекорд по количеству осадков 13-летней давности

Сегодня, 13:36
Фото: 1MI
В последний раз в регионе выпадало 80 мм осадков 2 и 3 августа 2009 года.

Вчера и сегодня в Омске активно льет дождь. По данным телеграм-канала MeteoOmsk, за сутки 28 и 29 июля выпало 83 мм осадков. Этот показатель составляет 128% месячной нормы. 

Вчера был перекрыт суточный максимум осадков, он составил 66.3 мм. Предыдущий максимум 21.3мм наблюдался в 1970 году.

Отметим, что предыдущий максимум, когда в Омске за сутки выпадало 80 мм осадков наблюдался 2 и 3 августа 2009 года. По прогнозам синоптиков, сегодня до конца вечера на территории региона местами будет идти очень сильный дождь.

#Вероника Жукова#Общество#Мощный ливень в Омске#Новости#Омская область#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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