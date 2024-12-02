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Ирина Солдатова

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2024
Новый этап: в Омске нашли кандидата на вакантное место главврача роддома №1
2 декабря, 05:39
В Омске главврач перинатального центра, которого увольняла Солдатова, ушел на пенсию
21 августа, 05:33
2023
Центр ЧВК «Вагнер» в Омске, аварийные дома, «Авангард» вышел во второй раунд плей-офф
12 марта 2023, 11:09
По делу Солдатовой. В Омске наказали компании за антиконкурентное соглашение
В 2020 году организации незаконно заключали госконтракты на закупку медицинского оборудования.
7 марта 2023, 06:21
Оплата «НикМеду», вызов пожарных и жалобы в соцсетях. Новости воскресного Омска
22 января 2023, 14:00
Драка омских чиновников, последнее слово Быкова, подорожание алкоголя
22 января 2023, 08:56
2022
Омский арбитражный суд подтвердил сговор в закупках при Солдатовой
Апелляция за апелляцией. Омский суд подтвердил сговор при закупках медоборудования, контракт на которые был заключен в пору министерского поста Солдатовой.
4 ноября 2022, 04:00
Утонувшие дети, мощный ливень в Омске, двукратный прирост по ковиду
31 июля 2022, 09:56

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