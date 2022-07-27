«Мать искала всю ночь под дождем»: Очевидцы — о семье утонувшего в Омске мальчика

Поиски Саши не останавливались ни на минуту и продолжились сегодня. К родным и силовикам присоединились более ста волонтеров из омских поисковых отрядов. Но в какой-то момент Миша сознался, что его друг утонул, а он испугался и просто не знал, как об этом сказать. На место приехали водолазы, которые спустя несколько часов подняли тело пропавшего мальчика. В пять вечера его маму уже везли на опознание.