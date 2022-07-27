«Мать искала всю ночь под дождем»: Очевидцы — о семье утонувшего в Омске мальчика

11-летний Саша (имя изменено) пропал накануне, 26 июля. Мальчик жил в пятиэтажке в Октябрьском округе, но гулять приходил к своим друзьям во двор через дорогу. Там целый поселок небольших двухэтажек, все жильцы прекрасно друг друга знают. Чужие сюда не заходят, а если такое и случается, дежурящие на детской площадке мамочки с колясками или соседские бабушки обязательно интересуются, с какой целью пришел незнакомый человек.
Дети — свои и чужие — находятся под постоянным контролем, поэтому летом гуляют здесь до позднего вечера безо всяких опасений. Именно поэтому мама ушедшего к друзьям Саши хватилась его только через 2.5 часа, ближе к пяти вечера. Сначала она думала, что мальчишка просто заигрался на улице. И пошла искать в соседние дворы сама.
«Я оказалась последним человеком, который видел ребенка живым. Его мама и отчим прибежали к нам, — рассказала Городу55 соседка Ольга. — Я вспомнила, что днем он был у нас на игровой площадке. Забрался с ногами на качели, я ему еще сделала замечание. А потом они с другом Мишей (имя изменено) пошли куда-то. Родные сначала искали его сами. Потом Миша с еще одним мальчиком вернулись без Саши. Миша только к вечеру сознался, что они ходили на Омь. Я своему сыну не разрешаю туда ходить. Да и всем местным детям это строго запрещено. Почему мальчики туда пошли, не знаю даже. Мать Саши попросила меня позвонить в полицию. Она была в таком состоянии, что сама даже не могла держать телефон. Они с мужем сразу кинулись искать. Я набрала „112“ и была тем человеком, который обратился с заявлением об исчезновении ребенка. Потом меня опрашивали полицейские, и это я указала место, где в последний раз видели ребенка. Возле нашего дома. Мы и сами тоже поехали туда, на берег, на двух машинах, чтобы присоединиться к поискам».
По словам соседки, мать и отчим Саши всю ночь искали его под дождем. Место, куда отправились дети, даже днем выглядит жутковато. Этот участок реки под Октябрьским мостом, в одной остановке от дома Саши. Чтобы попасть на берег реки, надо пройти несколько пролетов по ржавой лестнице. Потом еще пробираться вдоль зарослей, каких-то труб и куч мусора. Сам берег довольно высокий, течение сильное. Поэтому даже взрослому человеку, упавшему здесь в воду, пришлось бы непросто.
По факту случившегося в Следственном комитете по Омской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Поиски Саши не останавливались ни на минуту и продолжились сегодня. К родным и силовикам присоединились более ста волонтеров из омских поисковых отрядов. Но в какой-то момент Миша сознался, что его друг утонул, а он испугался и просто не знал, как об этом сказать. На место приехали водолазы, которые спустя несколько часов подняли тело пропавшего мальчика. В пять вечера его маму уже везли на опознание.
Мать утонувшего ребенка сейчас находится в шоковом состоянии. В семье, по словам соседей, есть еще старший ребенок. Все жильцы окрестных домов характеризуют Сашу и его родных только положительно. В этом году он окончил четвертый класс. Соседка Ольга рассказывает, что ее сын общался с мальчиком. А вот с его мамой она познакомилась только после трагедии, когда пыталась хоть чем-то помочь в поисках.