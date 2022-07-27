Непосредственно в День города ограничения затронут центральные прогулочные локации. Это Соборная площадь, Любинский проспект, улицы Музейная, Спартаковская, Тарская и прилегающая территория, а также скверы (Выставочный, Воскресенский, им. Дзержинского, Южно-Театральный и Северо-Театральный, им. Алтунина).