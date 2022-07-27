Запрет будет касаться розничной продажи спиртных напитков, включая пиво. Ограничение будет вводиться последовательно в разные дни на площадках, где будут проходить мероприятия ко Дню города: концерты, фестивали, «Флора» и другие праздники.
Непосредственно в День города ограничения затронут центральные прогулочные локации. Это Соборная площадь, Любинский проспект, улицы Музейная, Спартаковская, Тарская и прилегающая территория, а также скверы (Выставочный, Воскресенский, им. Дзержинского, Южно-Театральный и Северо-Театральный, им. Алтунина).
Также продавать алкоголь запретят в парке им. 30-летия Победы и «Омской крепости».
Ограничения будут действовать за два часа до и два часа после начала мероприятия. Контролировать соблюдение запрета будет городская полиция.