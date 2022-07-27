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«Сухой закон» на 12 дней: в центре Омске запретят продавать алкоголь

«Сухой закон» на 12 дней: в центре Омске запретят продавать алкоголь

Вчера, 18:06
Фото: 1MI

В центре Омска из-за Дня города почти на две недели запретят продажу алкоголя

Запрет продлится с 27 июля по 7 августа на площадках для празднования Дня города.

Запрет будет касаться розничной продажи спиртных напитков, включая пиво. Ограничение будет вводиться последовательно в разные дни на площадках, где будут проходить мероприятия ко Дню города: концерты, фестивали, «Флора» и другие праздники.

Непосредственно в День города ограничения затронут центральные прогулочные локации. Это Соборная площадь, Любинский проспект, улицы Музейная, Спартаковская, Тарская и прилегающая территория, а также скверы (Выставочный, Воскресенский, им. Дзержинского, Южно-Театральный и Северо-Театральный, им. Алтунина).

Также продавать алкоголь запретят в парке им. 30-летия Победы и «Омской крепости».

Ограничения будут действовать за два часа до и два часа после начала мероприятия. Контролировать соблюдение запрета будет городская полиция.

#Екатерина Чаплинская#Город#Новости#День города#Алкоголь#Запрет
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