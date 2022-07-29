В нескольких районах Омска до сих пор не включили электричество

В редакцию Города55 обратилась читательница, которая рассказала, что в Нефтяниках до сих пор нет света. Накануне, 28 июля, в домах на улице Андрианова отключили электричество. Вечером свет дали на короткое время, а затем снова выключили. В управляющей компании говорят, что произошла авария на подстанции. Когда все починят – неизвестно.