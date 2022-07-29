В нескольких районах Омска до сих пор не включили электричество

В редакцию Города55 обратилась читательница, которая рассказала, что в Нефтяниках до сих пор нет света. Накануне, 28 июля, в домах на улице Андрианова отключили электричество. Вечером свет дали на короткое время, а затем снова выключили. В управляющей компании говорят, что произошла авария на подстанции. Когда все починят – неизвестно.
В паблике Города55 читатели рассказали, что тоже столкнулись с отключением света. Электричества до сих пор нет в домах на проспекте Мира, Орджоникидзе, 5-й Северной и Черноморской. На улицах Энтузиастов, Магистральной, в поселке Входном электричество дали только вчера ночью. Ранее свет обещали восстановить в течение 2-3 часов с момента отключения. Город55 не смог дозвониться до Единой дежурной диспетчерской службы.
Ситуацию прокомментировали в администрации Омска. Оказалось, подтоплено несколько подстанций. От сети отключено 40 домов на проспекте Мира, частный сектор на Красноярском тракте и 6-й Северной. Вернуть свет планируют только во второй половине дня.