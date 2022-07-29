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В нескольких районах Омска до сих пор не включили электричество

В нескольких районах Омска до сих пор не включили электричество

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI
Во время вчерашнего ливня жители домов в Нефтяниках остались без света. Электричество не включили до сих пор.

В редакцию Города55 обратилась читательница, которая рассказала, что в Нефтяниках до сих пор нет света. Накануне, 28 июля, в домах на улице Андрианова отключили электричество. Вечером свет дали на короткое время, а затем снова выключили. В управляющей компании говорят, что произошла авария на подстанции. Когда все починят – неизвестно. 

В паблике Города55 читатели рассказали, что тоже столкнулись с отключением света. Электричества до сих пор нет в домах на проспекте Мира, Орджоникидзе, 5-й Северной и Черноморской. На улицах Энтузиастов, Магистральной, в поселке Входном электричество дали только вчера ночью. Ранее свет обещали восстановить в течение 2-3 часов с момента отключения. Город55 не смог дозвониться до Единой дежурной диспетчерской службы.

Ситуацию прокомментировали в администрации Омска. Оказалось, подтоплено несколько подстанций. От сети отключено 40 домов на проспекте Мира, частный сектор на Красноярском тракте и 6-й Северной. Вернуть свет планируют только во второй половине дня.

#Вероника Жукова#Мощный ливень в Омске#Омск#Новости#Соцсети#Погода в Омске
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