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550 предпринимателей примут участие в праздничной ярмарке в День города

550 предпринимателей примут участие в праздничной ярмарке в День города

Вчера, 15:52
Фото: 1MI
Будут работать выставки-ярмарки «Омские традиции вкуса», «Ярмарка ремесел» и выставка «Флора», сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

В центре Омска в день города развернут сотни торговых точек. Торговые точки разместят так, чтобы каждый из гостей праздника мог перекусить, купить воду или сувениры. Предприниматели представят свою продукцию на 11 основных пешеходных трафиках.

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Ярмарка зеленого строительства, цветоводства и садоводства пройдет с 5 по 9 августа в рамках выставки «Флора». На нее заявились порядка 300 участников.

Фото: пресс-служба мэрии Омска

На масштабной традиционной ярмарке ремесел свои изделия представят более 80 мастеров народно-художественного промысла. Здесь можно будет увидеть предметы старины, рукоделье, резьбу по дереву, вышивание и много других дизайнерских вещей.

Фото: пресс-служба мэрии Омска

На Набережной Тухачевского и территориях Выставочного и Воскресенского скверов, Соборной площади, площади Победы, сквере Дзержинского, улицах Ленина и Спартаковской гости праздника смогут перекусить, также будут работать кофе-машины и холодильники с мороженым и освежающими напитками. Кроме того, здесь можно будет приобрести сувениры, в том числе и у ремесленников и поучаствовать в аттракционах.

Фото: пресс-служба мэрии Омска

На Любинском проспекте развернется масштабная продовольственная ярмарка «Омские традиции вкуса». Для участия уже заявились более 15 компаний-производителей.

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омской крепости можно будет подкрепиться кофе, вкусной выпечкой и мороженым.

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Всего на участие в выставках и ярмарках в День города заявились 550 предпринимателей. Это производители, мастера народного промысла, садоводы из Омска и Омской области.

#Новости#Омск#День города#Любовь Фёдорова
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