550 предпринимателей примут участие в праздничной ярмарке в День города

На Набережной Тухачевского и территориях Выставочного и Воскресенского скверов, Соборной площади, площади Победы, сквере Дзержинского, улицах Ленина и Спартаковской гости праздника смогут перекусить, также будут работать кофе-машины и холодильники с мороженым и освежающими напитками. Кроме того, здесь можно будет приобрести сувениры, в том числе и у ремесленников и поучаствовать в аттракционах.