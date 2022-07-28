Как Омск ушел под воду: последствия разгула стихии

В нескольких районах «вырубили» электричество. Пострадали микрорайоны в Нефтяниках, на улице Нейбута, в районе Цирка и в Амурском поселке. В мэрии уточнили, что отключения технологические, свет обещали вернуть за 2-3 часа. Тем не менее, по данным Города55, как минимум в районе "Кристалла" в Нефтяниках света нет до сих пор.