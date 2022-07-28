Как Омск ушел под воду: последствия разгула стихии

Город55 сделал подборку последствий самого обильного ливня в этом году.
Дождь начался около 14:00 дня и продолжался без перерыва около шести часов. Ливневки (где они есть) перестали выдерживать напор воды практически сразу. На улицах и во дворах разлились целые озера, машины погружались в них по фары. Автомобилисты были вынуждены разворачиваться и искать объездные пути.
Потоп случился даже в здании аэропорта. В аэровокзале сорвало одну из потолочных плиток, вода хлынула на пол, заливая сидения, камеры наблюдения и электронику.
Расписания рейсов непогода тоже коснулась: был задержан вылет в Казань.
Тем временем на дорогах продолжался апокалипсис. На Левом берегу перестали работать светофоры, пробки достигли максимальной отметки в 10 баллов, а цены на такси взлетели практически до уровня новогодней ночи. При этом даже готовых уехать за 400-500 рублей ждало разочарование: машин критически не хватало.
ГИБДД сообщило, что за день в городе произошло 73 ДТП.
В нескольких районах «вырубили» электричество. Пострадали микрорайоны в Нефтяниках, на улице Нейбута, в районе Цирка и в Амурском поселке. В мэрии уточнили, что отключения технологические, свет обещали вернуть за 2-3 часа. Тем не менее, по данным Города55, как минимум в районе "Кристалла" в Нефтяниках света нет до сих пор.
Омичи, которые пытались вернуться домой с работы, переправлялись по тротуарам по щиколотку в воде, прикрывая головы куртками или просто папками. Те, кто не хотел замочить ноги, сооружали самодельные бахилы из пластиковых пакетов.
На улице Звездной такси заглохло прямо посреди лужи. Водитель то ли с клиентом, то ли с неравнодушным прохожим выталкивал машину, шагая по колено в воде. А в другом районе горожане заметили храброго курьера сервиса по доставке еды, который невозмутимо колесил на велосипеде по затопленной дороге.
"Работник месяца", - пошутили омичи.
Несколько машин пострадали от упавших деревьев. На улице Пригородная поплыл новых асфальт. Да и многие другие отремонтированные участки не прошли испытания на прочность. Например, под воду ушел дублер Волгоградской после ремонта.
А на улице Коммунальной береза упала на жилой дом.
От наплыва стихии пострадал и свежеотремонтированный парк «Зеленый остров»: там размыло откос вместе с частью мощенной плиткой дорожки. Ее повело вместе с ливневкой. Участок огородили аварийной лентой, его придется восстанавливать.
И это еще не конец. На ночь синоптики передали дальнейшее ухудшение погоды: к ливню добавятся гроза и штормовой ветер до 25 м/с и более.