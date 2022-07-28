Город55
ГлавноеВсе новости
Как Омск ушел под воду: последствия разгула стихии

Как Омск ушел под воду: последствия разгула стихии

Сегодня, 01:10
Фото: Город55

Мощный ливень в Омске затопил улицы и оставил без света несколько районов

Сильнейший ливень не прекращался около шести часов и подкинул работы городским службам.

Город55 сделал подборку последствий самого обильного ливня в этом году.

Дождь начался около 14:00 дня и продолжался без перерыва около шести часов. Ливневки (где они есть) перестали выдерживать напор воды практически сразу. На улицах и во дворах разлились целые озера, машины погружались в них по фары. Автомобилисты были вынуждены разворачиваться и искать объездные пути.

Фото: Город55

Потоп случился даже в здании аэропорта. В аэровокзале сорвало одну из потолочных плиток, вода хлынула на пол, заливая сидения, камеры наблюдения и электронику.

Расписания рейсов непогода тоже коснулась: был задержан вылет в Казань.

Фото: скриншот паблика vk.com/omsk_live

Тем временем на дорогах продолжался апокалипсис. На Левом берегу перестали работать светофоры, пробки достигли максимальной отметки в 10 баллов, а цены на такси взлетели практически до уровня новогодней ночи. При этом даже готовых уехать за 400-500 рублей ждало разочарование: машин критически не хватало.

ГИБДД сообщило, что за день в городе произошло 73 ДТП.

В нескольких районах «вырубили» электричество. Пострадали микрорайоны в Нефтяниках, на улице Нейбута, в районе Цирка и в Амурском поселке. В мэрии уточнили, что отключения технологические, свет обещали вернуть за 2-3 часа. Тем не менее, по данным Города55, как минимум в районе "Кристалла" в Нефтяниках света нет до сих пор.

Омичи, которые пытались вернуться домой с работы, переправлялись по тротуарам по щиколотку в воде, прикрывая головы куртками или просто папками. Те, кто не хотел замочить ноги, сооружали самодельные бахилы из пластиковых пакетов.

Фото: Город55

На улице Звездной такси заглохло прямо посреди лужи. Водитель то ли с клиентом, то ли с неравнодушным прохожим выталкивал машину, шагая по колено в воде. А в другом районе горожане заметили храброго курьера сервиса по доставке еды, который невозмутимо колесил на велосипеде по затопленной дороге.

"Работник месяца", - пошутили омичи.
Фото: скриншот видео "Голос Омска"

Несколько машин пострадали от упавших деревьев. На улице Пригородная поплыл новых асфальт. Да и многие другие отремонтированные участки не прошли испытания на прочность. Например, под воду ушел дублер Волгоградской после ремонта.

Фото: скриншот паблика Аварийный Омск

А на улице Коммунальной береза упала на жилой дом.

Фото: скриншот паблика Инцидент Омск

От наплыва стихии пострадал и свежеотремонтированный парк «Зеленый остров»: там размыло откос вместе с частью мощенной плиткой дорожки. Ее повело вместе с ливневкой. Участок огородили аварийной лентой, его придется восстанавливать.

И это еще не конец. На ночь синоптики передали дальнейшее ухудшение погоды: к ливню добавятся гроза и штормовой ветер до 25 м/с и более.

#Екатерина Чаплинская#Общество#Мощный ливень в Омске#Новости#Омск#Погода в Омске#Видео
Подпишитесь
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021, 14:38
Лихорадка денге и вирус Зика. В Омской области появились опасные комары
Вчера, 11:51
Отремонтированный «Зеленый остров» в Омске пострадал от мощного ливня
Благоустроенный в прошлом году парк не выдержал наплыва стихии — дорожки повело прямо с ливневками.
Вчера, 23:23
В Омске во время сильнейшего дождя отключили электричество
Городские службы рассказали, когда в домах снова появится освещение.
Вчера, 19:03
«Омский каучук» обязали снизить объем выбросов фенола и ацетона
Предприятие превышало допустимые нормативы по выбросам нескольких опасных веществ.
Вчера, 10:01
«Мать искала всю ночь под дождем»: Очевидцы — о семье утонувшего в Омске мальчика
27 июля, 19:44