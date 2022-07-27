Друзья ничего не сказали. Пропавший в Омске 11-летний школьник утонул

В пресс-службе омской полиции сообщили о прекращении поисков 11-летнего омича, который пропал накануне вечером. В ведомстве сообщили, что ребенок погиб.
В региональном СУ СКР отметили, что по факту пропажи и гибели мальчика возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
По версии следствия, накануне днем, около 14 часов школьник ушел на прогулку вместе с двумя сверстниками. Мальчики купались на реке Омь в районе ул. 3-я Береговая, и во время купания мальчик утонул.
Испуганные приятели школьника ничего не сказали родителям, объяснив лишь, что они разошлись по домам около 17:00 часов. Только сегодня, 27 июля, во время разговора со следователями мальчики признались в том, что случилось.
Тело мальчика пока не нашли, реку обследуют водолазы. Проводится осмотр места происшествия, идут следственные действия, сообщили в СУ СКР.