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Друзья ничего не сказали. Пропавший в Омске 11-летний школьник утонул

Друзья ничего не сказали. Пропавший в Омске 11-летний школьник утонул

Сегодня, 14:15
Фото: 1MI

В Омске закончились поиски 11-летнего школьника

Школьник утонул, идут поиски тела.

В пресс-службе омской полиции сообщили о прекращении поисков 11-летнего омича, который пропал накануне вечером. В ведомстве сообщили, что ребенок погиб.

В региональном СУ СКР отметили, что по факту пропажи и гибели мальчика возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, накануне днем, около 14 часов школьник ушел на прогулку вместе с двумя сверстниками. Мальчики купались на реке Омь в районе ул. 3-я Береговая, и во время купания мальчик утонул.

Испуганные приятели школьника ничего не сказали родителям, объяснив лишь, что они разошлись по домам около 17:00 часов. Только сегодня, 27 июля, во время разговора со следователями мальчики признались в том, что случилось.

Тело мальчика пока не нашли, реку обследуют водолазы. Проводится осмотр места происшествия, идут следственные действия, сообщили в СУ СКР.

#Ольга Акамова#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Утонул#Ребенок#Пропавший ребенок#Поиск
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