Искали всю ночь. В Омске пропал 11-летний мальчик

В Омске пропал 11-летний мальчик. Его мама рассказала полицейским, что вчера, 26 июля, около 14:00 ребенок ушел гулять с друзьями. Примерно в 17:00 дети расстались, но мальчик так и не вернулся домой.
Родственники пытались найти пропавшего ребенка самостоятельно, но у них ничего не вышло. Поэтому в 23:30 они обратились в полицию. Пропавший ребенок имеет рост около 146 см, у него карие глаза и короткая стрижка.
На момент пропажи на нем были черные шорты, синяя футболка и бежевые мокасины. Фотографию можно посмотреть в ориентировке полиции. Сообщить о местонахождении мальчика нужно по телефонам 79-24-02 или 102.