Город55
ГлавноеВсе новости
Искали всю ночь. В Омске пропал 11-летний мальчик

Искали всю ночь. В Омске пропал 11-летний мальчик

Сегодня, 09:20
Фото: 1MI

В Омске после прогулки пропал 11-летний мальчик

Ребенок не вернулся домой после вчерашней прогулки с друзьями.

В Омске пропал 11-летний мальчик. Его мама рассказала полицейским, что вчера, 26 июля, около 14:00 ребенок ушел гулять с друзьями. Примерно в 17:00 дети расстались, но мальчик так и не вернулся домой.

Родственники пытались найти пропавшего ребенка самостоятельно, но у них ничего не вышло. Поэтому в 23:30 они обратились в полицию. Пропавший ребенок имеет рост около 146 см, у него карие глаза и короткая стрижка. 

На момент пропажи на нем были черные шорты, синяя футболка и бежевые мокасины. Фотографию можно посмотреть в ориентировке полиции. Сообщить о местонахождении мальчика нужно по телефонам 79-24-02 или 102.

#Вероника Жукова#Новости#Омск#Полиция#Пропал ребенок
Подпишитесь
Омский завод оштрафуют после 10-кратного превышения выбросов хлороводорода в городе
Сегодня, 11:25
«Вышел из зала с надменным видом»: омичка — о приговоре стрелку, ранившему ее дочь
Вчера, 18:45
Задержали два рейса. Утром из Омска не смогли вылететь самолеты
Задержка вылета в Москву составила 6 часов, в Сочи борт еще даже не отправился.
Сегодня, 11:50
«Зачем тявкать на слона?»: Шкуренко — о словах Соловьева после корпоратива в Омске
Сегодня, 12:29
СК: депутат омского Заксобрания Кипервар перестал сотрудничать со следствием
Вчера, 17:51
Борьба закончилась. Под Омском до конца расчистили тлеющее пометохранилище
После ликвидации возгорания больше месяца шла борьба с тлением, и только недавно с пометохранилища вывезли все отходы.
Вчера, 15:33