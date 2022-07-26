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Готовим маски? Заболеваемость COVID-19 в Омской области откатилась до апрельских цифр

Готовим маски? Заболеваемость COVID-19 в Омской области откатилась до апрельских цифр

Вчера, 16:25
Фото: 1MI

В Омской области заболеваемость коронавирусом выросла до апрельских показателей

Данные за сутки представили в федеральном оперштабе.

По информации федерального оперштаба, за сутки к 26 июля в Омской области зафиксировали еще 75 случаев коронавируса. Это на 15 больше, чем сутки назад, и вдвое больше, чем в среднем регистрировали в последние недели. Показатель заболеваемости откатился до апрельских показателей.

Госпитализированных за сутки насчитали сразу 60, а выздоровевших - только 11. Смертей за эти сутки не зарегистрировали. В общей сложности в регионе насчитали уже 209 796 случаев коронавируса, говорится в сообщении федерального оперштаба. 

В федеральном Роспотребнадзоре отметили, что заболеваемость коронавирусом за неделю увеличилась на 48.9%. 

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Коронавирус COVID-19#Ковид#Заболеваемость
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