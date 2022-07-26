Готовим маски? Заболеваемость COVID-19 в Омской области откатилась до апрельских цифр

По информации федерального оперштаба, за сутки к 26 июля в Омской области зафиксировали еще 75 случаев коронавируса. Это на 15 больше, чем сутки назад, и вдвое больше, чем в среднем регистрировали в последние недели. Показатель заболеваемости откатился до апрельских показателей.
Госпитализированных за сутки насчитали сразу 60, а выздоровевших - только 11. Смертей за эти сутки не зарегистрировали. В общей сложности в регионе насчитали уже 209 796 случаев коронавируса, говорится в сообщении федерального оперштаба.
В федеральном Роспотребнадзоре отметили, что заболеваемость коронавирусом за неделю увеличилась на 48.9%.