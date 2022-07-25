Студенту омского техникума, стрелявшему в детей на виадуке, вынесли приговор

Впрочем, у следствия было достаточно доказательств его вины — это показания 40 опрошенных свидетелей, 9 обысков и следственные эксперименты с участием криминалистов и экспертов по баллистике. Так что сомнений в причастности Ершова к вменяемому ему преступлению у стороны обвинения не было. Весь вопрос состоял только в мере наказания, которую выберет для него суд.