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Студенту омского техникума, стрелявшему в детей на виадуке, вынесли приговор

Студенту омского техникума, стрелявшему в детей на виадуке, вынесли приговор

Вчера, 17:17
Фото: Город55
Омского стрелка приговорили к 2.6 года лишения свободы условно.

В понедельник, 25 июля, завершился суд над 18-летним студентом омского техникума, которого обвиняли в хулиганстве с применением оружия.

Напомним, инцидент случился прошлым летом. По трем подросткам, фотографировавшимся на виадуке в районе улицы Демьяна Бедного, открыл стрельбу неизвестный. Двум девочкам самодельные пули попали в руки. Старшей пришлось делать операцию под местным обезболиванием. А у ее младшей двоюродной сестры ситуация оказалась еще хуже, пули извлекали под общим наркозом.

Если бы пуля сместилась чуть в сторону, одна из потерпевших могла бы остаться инвалидом.

В интервью Городу55 мама старшей девочки рассказала, что дочь до сих пор чувствует боль в месте ранения. Врачи говорят, что восстанавливаться придется не менее двух лет.

Сам стрелок попытался выйти на связь с потерпевшими только спустя три месяца после происшествия — когда уголовное дело в отношении него было уже на полпути в суд.

Сначала он заверял, что метил в птиц, а в детей попал случайно. Но за несколько заседаний до приговора они с адвокатом изменили первоначальную версию. По ней, Денис Ершов (имя изменено) и вовсе отрицал, что стрелял он. Молодой человек обвинил в этом некую соседку-самогонщицу.

Впрочем, у следствия было достаточно доказательств его вины — это показания 40 опрошенных свидетелей, 9 обысков и следственные эксперименты с участием криминалистов и экспертов по баллистике. Так что сомнений в причастности Ершова к вменяемому ему преступлению у стороны обвинения не было. Весь вопрос состоял только в мере наказания, которую выберет для него суд.

И вот только что в суде объявили приговор — 2.6 года лишения свободы условно.

 

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#Приговор#Омск#Суд#Происшествия#Анна Микула
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