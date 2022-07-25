Следствие озвучило тайные переговоры омских дорожников Вагнера и Шипилова

Руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Омской области Михаил Зайцев рассказал неизвестные подробности уголовного дела в отношении директора «Стройсервиса» Якова Вагнера и бывшего начальника «Омскавтодора» Алексея Шипилова.
«На данный момент фигурантам уголовного дела мы предъявили официальное обвинение по статье 178 УК РФ «Ограничение конкуренции». Вину они не признают и по-прежнему считают и уверяют, что никакого сговора между ними не было. Однако все доказательства у нас собраны, готовим дело к завершению и, думаю, в третьем квартале направим его в суд», – сообщили Городу55 Михаил Зайцев.
Так же по словам нашего собеседника, в уголовном дела дорожников присутствую и другие эпизоды договоренностей по торгам на госконтракты.
«В деятельности обвиняемых это далеко не единственные эпизоды. Ждем окончания всех проверок от антимонопольного органа, и, возможно, выделим все это в отдельное производство. Поймите, такое дело в чистом виде первое в Омской области, да и по России их единицы, тем более в особом порядке. Такие деяния сложно доказуемы, но у нас есть прекрасные материалы оперативно-розыскной деятельности, где, в том числе, присутствуют их разговоры», – заверил Зайцев.
В частности, по данным ведомства, Вагнер и Шипилов обсуждают, что оба зайдут на те самые аукционы, что других пускать не будут, и что, мол, надо будет сделать небольшой шажок — упасть чуть-чуть, на полпроцента. Что, собственно, и произошло.
Напомним, уголовное дело в отношении Вагнера и Шипилова возбудили 8 октября 2021 года по статье «Ограничение конкуренции, если это деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения и повлекло извлечение дохода в особо крупном размере». По подсчетам силовиков, особо крупный — это 1 млрд 680 млн рублей.