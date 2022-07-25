Следствие озвучило тайные переговоры омских дорожников Вагнера и Шипилова

В частности, по данным ведомства, Вагнер и Шипилов обсуждают, что оба зайдут на те самые аукционы, что других пускать не будут, и что, мол, надо будет сделать небольшой шажок — упасть чуть-чуть, на полпроцента. Что, собственно, и произошло.