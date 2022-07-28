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Нескончаемый поток воды. В Омске ливень затопил дороги и вывел из строя светофоры

Нескончаемый поток воды. В Омске ливень затопил дороги и вывел из строя светофоры

Вчера, 16:55
Фото: Город55

В Омске во время ливня дороги ушли под воду

По всему городу возникли проблемы с электричеством и перемещениями по дорогам.

Жуткий ливень в четверг, 28 июля, усложнил жизнь жителям Омской области. Всего за час дороги Омска наполнились водой, ливневые канализации не справляются с таким потоком жидкости. Местные жители жалуются, что проехать к своим домам не получается: проходимость автомобилей стремится к нулю, видимость также ухудшилась. 

Вдобавок к этому сразу на нескольких крупных перекрестках Левобережья Омска перестали работать светофоры. Судя по всему, из-за сильного дождя и ветра произошли сбои в электросети.

Также очевидцы сообщили, что здание Омского аэропорта начало затапливать. На потолке оторвалась плитка, и в одно из помещений по столбу хлынул водопад.

Обновлено: в мэрии Омска сообщили, что проблемы с затопленными дорогами решат, как только это будет возможно.

«Сегодня выпало большое количество осадков за короткий период. Для ухода воды требуется некоторое время. Вместе с тем, проблема локальных подтоплений, особенно после обильных дождей, к сожалению, существует в городе. Территории улично-дорожной сети Омска лишь на 20% оборудованы ливневками, и многие из них уже нуждаются в реконструкции. На участках, которые не оборудованы ливневками, в зонах своей ответственности дорожные службы по необходимости проводят откачку воды», — сообщили в мэрии.
#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Ливень#Дождь#Мощный ливень в Омске#Видео
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