Нескончаемый поток воды. В Омске ливень затопил дороги и вывел из строя светофоры

Жуткий ливень в четверг, 28 июля, усложнил жизнь жителям Омской области. Всего за час дороги Омска наполнились водой, ливневые канализации не справляются с таким потоком жидкости. Местные жители жалуются, что проехать к своим домам не получается: проходимость автомобилей стремится к нулю, видимость также ухудшилась.
Вдобавок к этому сразу на нескольких крупных перекрестках Левобережья Омска перестали работать светофоры. Судя по всему, из-за сильного дождя и ветра произошли сбои в электросети.
Также очевидцы сообщили, что здание Омского аэропорта начало затапливать. На потолке оторвалась плитка, и в одно из помещений по столбу хлынул водопад.
Обновлено: в мэрии Омска сообщили, что проблемы с затопленными дорогами решат, как только это будет возможно.
«Сегодня выпало большое количество осадков за короткий период. Для ухода воды требуется некоторое время. Вместе с тем, проблема локальных подтоплений, особенно после обильных дождей, к сожалению, существует в городе. Территории улично-дорожной сети Омска лишь на 20% оборудованы ливневками, и многие из них уже нуждаются в реконструкции. На участках, которые не оборудованы ливневками, в зонах своей ответственности дорожные службы по необходимости проводят откачку воды», — сообщили в мэрии.