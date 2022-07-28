Нескончаемый поток воды. В Омске ливень затопил дороги и вывел из строя светофоры

Жуткий ливень в четверг, 28 июля, усложнил жизнь жителям Омской области. Всего за час дороги Омска наполнились водой, ливневые канализации не справляются с таким потоком жидкости. Местные жители жалуются, что проехать к своим домам не получается: проходимость автомобилей стремится к нулю, видимость также ухудшилась.