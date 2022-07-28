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Отремонтированный «Зеленый остров» в Омске пострадал от мощного ливня

Отремонтированный «Зеленый остров» в Омске пострадал от мощного ливня

Вчера, 23:23
Фото: Город55
Благоустроенный в прошлом году парк не выдержал наплыва стихии — дорожки повело прямо с ливневками.

В городском сообществе «[В] Омске…» появились фотосвидетельства разрушений на «Зеленом острове». Одна из пешеходных дорожек оказалась повреждена: плитка частично обрушилась вместе с ливневкой, обнажив подземные коммуникации. На фото видно, что обочина на откосе размыта: видимо, из-за этого повело плитку на дорожке.

«Отремонтированный в прошлом году „Зеленый остров“ тоже смыло. Очень надеемся что хваленые гарантийные обязательства сработают», — отметил автор поста.

Поврежденную территорию уже оградили аварийной лентой.

Фото: скриншот паблика «[В] Омске…»

Причиной разрушений, вероятно, стал сильнейший ливень, который продолжался более пяти часов. В результате разгула стихии улицы города ушли под воду, потоп случился даже в аэропорту. А в нескольких районах Омска отключили электричество.

Напомним, парк «Зеленый остров» благоустраивают второй год, общая стоимость работ оценивается в 300 млн рублей.

#Екатерина Чаплинская#Общество#Мощный ливень в Омске#Зеленый остров#Благоустройство
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