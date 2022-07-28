Отремонтированный «Зеленый остров» в Омске пострадал от мощного ливня

В городском сообществе «[В] Омске…» появились фотосвидетельства разрушений на «Зеленом острове». Одна из пешеходных дорожек оказалась повреждена: плитка частично обрушилась вместе с ливневкой, обнажив подземные коммуникации. На фото видно, что обочина на откосе размыта: видимо, из-за этого повело плитку на дорожке.