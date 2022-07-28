На фоне дикого ливня в Омске городские службы перевели в особый режим

Глава города в своем телеграм-канале объявил, что в связи с сильнейшим ливнем все городские службы переведены в особый режим.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями все профильные службы города, аварийные бригады ресурсоснабжающих предприятий, а также предприятий муниципального транспорта работают в режиме повышенной готовности», — сообщил мэр.
Напомним, из-за сильнейшего в этом году ливня затопило дороги, светофоры перестали работать, а в аэропорту вода пробила крышу. Спасатели советуют омичам оставаться дома.