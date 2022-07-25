Опасность близко? В Омской области вдвое выросла заболеваемость коронавирусом

В федеральном оперштабе представили обновленные данные по коронавирусу за сутки. Информация пугающая: за последние 24 часа в регионе обнаружили 60 новых случаев заболевания. На них пришлось 17 госпитализированных. Еще неделю назад в среднем в регионе находили порядка 30-40 случаев.
В общей сложности в Омской области теперь насчитывают 209 721 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели уже порядка 204 409 человек (+43 за сутки), еще 4 429 человек скончалось (+1 за сутки).
Несмотря на быстрые темпы роста заболеваемости, Омская область пока значится одним из регионов с наиболее благоприятной эпидобстановкой. Соседние регионы уже вошли в «красную» зону.