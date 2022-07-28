В Омске во время сильнейшего дождя отключили электричество

В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что из-за дождей в разных районах города отключили электричество. Сильнее всего пострадали жители Нефтяников, также света нет на улице Нейбута, в районе Цирка и в Амурском поселке.
Сейчас городские службы занимаются восстановлением электроснабжения.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями зафиксированы технологические инциденты и ряд отключений объектов от электроснабжения. Работы производятся на всех объектах, работает 12 бригад АО „Омскэлектро“, по предварительной информации с места событий, на восстановление электроснабжения потребуется в среднем 2-3 часа», — сообщили в мэрии города.