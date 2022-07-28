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В Омске во время сильнейшего дождя отключили электричество

В Омске во время сильнейшего дождя отключили электричество

Вчера, 19:03
Фото: 1MI
Городские службы рассказали, когда в домах снова появится освещение.

В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что из-за дождей в разных районах города отключили электричество. Сильнее всего пострадали жители Нефтяников, также света нет на улице Нейбута, в районе Цирка и в Амурском поселке.

Сейчас городские службы занимаются восстановлением электроснабжения.

«В связи с неблагоприятными  погодными условиями зафиксированы  технологические инциденты и ряд отключений объектов от электроснабжения. Работы производятся на всех объектах, работает 12 бригад АО „Омскэлектро“, по предварительной информации с места событий, на восстановление электроснабжения потребуется в среднем 2-3 часа», — сообщили в мэрии города. 
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