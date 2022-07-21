Особо важные дела. Кипр для Солдатовой, беседы Вагнера и Шипилова и богатые сидельцы

— Есть, и отвечать им придется. Я сам досконально изучил это дело и вижу, что за эти стройки отвечал как раз Владимир Сычев. В его должностные обязанности входило курирование «Омскоблстройзакзазчика», то есть именно он должен был контролировать и координировать деятельность этого бюджетного учреждения. Однако, видимо, ему было не до того, он своим бизнесом занимался, проблемы решал, долги гасил (см. уголовное дело о взятках здесь). И что мы видим в итоге: деньги выделены, часть из них не освоена, некоторые объекты до сих пор не сданы, на других постоянно сдвигались сроки. Но ведь тебя же поставили куратором, ты замминистра, сидишь в различных комиссиях, так воздействуй на нерадивых подрядчиков, чиновников, заявляй на них в правоохранительные органы. Но нет — ничего этого и в помине не было.