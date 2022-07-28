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Мало ливня. На Омск надвигается погодный «апокалипсис»

Мало ливня. На Омск надвигается погодный «апокалипсис»

Вчера, 23:59
Фото: 1MI

Вслед за ливнем в Омскую область придут грозы и штормовой ветер

Синоптики сделали неутешительный прогноз: непогода сохранится и ночью.

В ГУ МЧС по Омской области предупредили о дальнейшем ухудшении погоды. Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, ночью 29 июня местами по региону ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь, гроза и шкалистое усиление ветра 25 м/с и более. Отметим, по шкале Бофорта такая скорость ветра соответствует сильному шторму.

Ранее Омск накрыл сильнейший ливень, который продолжался без перерыва около шести часов. Улицы города ушли под воду, несколько районов остались без электричества.

В МЧС призывают сохранять осторожность и следить за детьми. Во время сильных порывов ветра не стоит прятаться под деревьями, на остановках, около стен и рекламных щитов. Парковать машины тоже лучше подальше от деревьев.

#Екатерина Чаплинская#Новости#Мощный ливень в Омске#Погода в Омске
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