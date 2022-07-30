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Еще одна трагедия. В Омске течением унесло 10-летнего школьника

Еще одна трагедия. В Омске течением унесло 10-летнего школьника

Сегодня, 12:52
Фото: 1MI

В Омске в Иртыше течением унесло 10-летнего ребенка

Мальчик пошел купаться с братом и без взрослых.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, о пропаже 10-летнего школьника в полицию уже после полуночи сообщила жительница Советского округа. Она рассказала, что днем ее 10-летний внук вместе с братом ушли гулять, но домой вернулся только один мальчик.

К женщине приехала полиция, и вернувшегося школьника удалось разговорить. Он признался, что они с братом ушли купаться, но 10-летнего мальчика унесло течением. Выживший брат испугался и ничего не рассказал родным.

На берегу Иртыша полиция нашла вещи мальчика, тело ребенка до сих пор ищут водолазы.

#Ольга Акамова#Омск#Происшествия#Новости#Омская область#Ребенок#Река#Течение#Унесло
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