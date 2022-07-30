Еще одна трагедия. В Омске течением унесло 10-летнего школьника

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, о пропаже 10-летнего школьника в полицию уже после полуночи сообщила жительница Советского округа. Она рассказала, что днем ее 10-летний внук вместе с братом ушли гулять, но домой вернулся только один мальчик.