По словам Елены, обвиняемый слышал крики испуганных детей. И она задается логичным вопросом: даже если он не хотел в них попасть, почему не подошел узнать, что с ними случилось, нужна ли помощь. Не попытался выйти на связь или узнать через своего отца, нужна ли какая-то помощь потерпевшим, и после того, как его уже задержали. Судьба раненых детей заинтересовала его только через три месяца, когда уголовное дело направляли в суд.