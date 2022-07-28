В Омске во время мощного ливня образовались 9-балльные пробки

Согласно порталу Яндекс.Карты, к 17:40 часам в центре Омска образовались 9-балльные пробки. Проехать оказалось практически невозможно по главным улицам города — проспекту Макса, улицам Ленина, Фрунзе, Орджоникидзе, Красному пути и метромосту.
Объездные дороги пока более-менее свободны, однако есть вероятность, что по ним также нельзя проехать из-за воды.
Тем временем цены на такси также взлетели. За поездку в пределах 1 км с пассажиров просят порядка 200 рублей, на более долгие расстояния цена колеблется от 300 рублей за поездку.