Гибель биатлониста Малиновского, приговор экс-депутату Калинину, «Авангард» в Омске

Вечером 16 июля появилась информация о пропаже вертолета Robinson. За штурвалом находился омский биатлонист, чемпион мира Игорь Малиновский. Экипаж перестал выходить на связь, а погода затруднила поиски. Обгоревший вертолет спасатели обнаружили утром 17 июля. К этому моменту Город55 выяснил, чем жил и занимался Игорь Малиновский. К обеду стало известно — все члены экипажа, включая омского спортсмена, погибли.
Происшествие случилось ровно неделю назад. 10 июля стало известно о гибели омича при столкновении гидроцикла и водных саней. С самого утра в понедельник объявили о возбуждении уголовного дела. Городу55 стало известно, кто именно погиб в катастрофе — курсант Омского автобронетанкового института. В этот же день выяснилось, водитель катера возил пассажиров на тюбингах по Иртышу незаконно. А через три дня после трагедии удалось задержать водителя гидроцикла. Он скрылся с места аварии.
Финал 11-летней истории. Московский суд вынес приговор экс-депутату омского Заксобрания Сергею Калинину. Его осудили на 16 лет. За хищение 270 миллионов рублей наказание получили и другие шесть фигурантов дела «Омскгоргаза». Город55 вспоминает основные вехи самой громкой «уголовки» последних лет:
И снова в Омске перенесли сроки тушения пометохранилища. Оно тлеет уже два месяца. В минприроды назвали причину, по которой процесс затягивается. Тем временем, нам стало известно, что еще на три месяца передвинули актуализацию плана по проекту «Чистый воздух» в Омске:
А вот омичи ни с чем не затягивают! Как по расписанию ежедневно сообщают о выбросах. Так, в понедельник жаловались на запахи газа, химии, канализации, ацетона, краски и фенола. Во вторник сероводород атаковал жителей домов на улицах Орловской, Братской, Богдана Хмельницкого, 10 лет Октября и Космическом проспекте. В этот день в Омске ввели режим «черного неба». После него, в среду, омичи написали свыше двух десятков жалоб на едкие запахи и плохое самочувствие. Ситуацию в прямом смысле накаляла жаркая погода. К сожалению, в четверг проблема оставалась актуальной — гарь, жженая резина, газ, сероводород, тухлые овощи и химия. Такому «букету» от промышленников ни одна омичка не обрадовалась. В пятницу горожане рассказали даже про сизую дымку с неприятным ароматом.
Позже выяснилось, жалобы омичей не были беспочвенными. 11 июля в Ленинском округе в 1,5 раза было превышено допустимое содержание этилбензола. А из-за выбросов хлорида водорода началась проверка «Омского электромеханического завода»:
Стартовала предвыборная гонка за места в седьмом созыве Омского городского совета. Политические партии представили своих кандидатов:
В начале недели было объявлено, когда «Авангард» проведет первый матч новой арене (спойлер — 17 сентября). Уже на следующий день омичей пригласили на открытую тренировку «ястребов» в Омске. Спустя четыре сезона команда вернулась домой.
15 июля новый главный тренер Дмитрий Рябыкин и нападающий Владимир Ткачев провели пресс-конференцию. Мы собрали основные моменты:
18 июля в Омске стартует молодежный форум «РИТМ». Хедлайнером открытия станет восходящая звезда, автор саундтрека к шоу «Пацанки» Анет Сай.
27 июля в Омске впервые пройдут Всероссийские летние сельские спортивные игры. Концерт в честь открытия ждет горожан на Соборной площади. Для омичей с хитам 90-х выступят Татьяна Овсиенко, группы «Белый Орел», Кая Метова и Александра Айвазова.
С 25 по 31 июля впервые за три года выставка «АгроОмск» состоится в офлайн-режиме. Место не изменилось — «Парк на Королева». Формат мероприятия традиционный.
6 августа в Омске отметят День города. Масштабный праздник завершится концертом на Соборной площади. В гости к сибирякам приедет группа «Дискотека Авария». Также к дате изготовят скульптуру китайских львов Ши-Цзы. Ее установят у омского музея просвещения, напротив «Эрмитажа-Сибирь».