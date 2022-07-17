Гибель биатлониста Малиновского, приговор экс-депутату Калинину, «Авангард» в Омске

И снова в Омске перенесли сроки тушения пометохранилища. Оно тлеет уже два месяца. В минприроды назвали причину, по которой процесс затягивается. Тем временем, нам стало известно, что еще на три месяца передвинули актуализацию плана по проекту «Чистый воздух» в Омске: