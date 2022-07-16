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Биатлонист из Омска Игорь Малиновский пропал во время полета на вертолете

Биатлонист из Омска Игорь Малиновский пропал во время полета на вертолете

Вчера, 18:46
Фото: 1MI
Поиски пока приостановили из-за непогоды в Камчатском крае.

Биатлонист и чемпион мира Игорь Малиновский пропал во время полета на легком вертолете Robinson. За несколько часов до своего исчезновения омич опубликовал в своих соцсетях видео с аэродрома. Спортсмен некоторое время увлекается полетами на вертолете. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаслужбе, Малиновский был за штурвалом вертолета. Спустя некоторое время после взлета он перестал выходить на связь - в Камчатском крае разыгралась непогода. По этом причине вертолет пока не могут начать искать. 

Есть вероятность, что Малиновский посадил вертолет, чтобы переждать непогоду. Поисковая операция запланирована на раннее утро воскресенья, 17 июля. Для поисков готовят спасательные вертолеты. 

#Ольга Акамова#Омск#Происшествия#Новости#Омская область#Камчатский край#Игорь Малиновский#Вертолет#Новый вертолет#Биатлон
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