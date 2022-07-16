Биатлонист из Омска Игорь Малиновский пропал во время полета на вертолете

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаслужбе, Малиновский был за штурвалом вертолета. Спустя некоторое время после взлета он перестал выходить на связь - в Камчатском крае разыгралась непогода. По этом причине вертолет пока не могут начать искать.