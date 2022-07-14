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Целый букет. Омск накрыли выбросы во время режима «черного неба»

Целый букет. Омск накрыли выбросы во время режима «черного неба»

Сегодня, 07:42
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на выбросы во время режима НМУ первой степени опасности

Накануне вечером синоптики сообщили, что до утра 14 июля в Омске будет наблюдаться режим неблагоприятных метеоусловий.

Вчера вечером, 13 июля, в Омске ввели режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Он продлится до 11:00 14 июля. Во время режима НМУ вредные вещества плохо рассеиваются. Это приводит к тому, что горожане могут чувствовать неприятные запахи, которые накрывают город.

Вскоре от омичей начали поступать жалобы. В паблике «Проект «Дыши» Омск» горожане рассказали, что чувствовали сильный запах гари, жженой резины, газа, сероводорода, тухлых овощей и химии. В основном выбросы чувствовались на улицах Дмитриева, Энтузиастов, Краснознаменной, Петра Осминина, Космическом проспекте, 10 лет Октября и Волочаевской.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Выбросы
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