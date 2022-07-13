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Больше двух десятков жалоб. Омичи насладились выбросами во время жаркой ночи

Больше двух десятков жалоб. Омичи насладились выбросами во время жаркой ночи

Сегодня, 10:32
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на запах газа и химии во время жары

В соцсетях появились многочисленные жалобы омичей. Жители говорят, что из-за жары и выбросов дышать совсем нечем.

Сегодня утром, 13 июля, в паблике «Проект «Дыши» Омск» появились многочисленные жалобы от омичей на выбросы. По словам горожан, они чувствовали сильный запах химии, газа, резины, каучука, фенола, битума, ацетона и сероводорода.

Жалобы поступали от жителей домов, которые находятся на улице Учебной, проспекте Мира, Лесном проезде, Дианова, Перелета, Лукашевича, Красном Пути, Взлетной, Пригородной, Магистральной, Степанца, Дмитриева, 2-й Поселковой. Также вонь ощущалась у аэропорта, у «Ермака», в селе Троицкое, в Старом Кировске, у кинотеатра «Иртыш», на улицах Менделеева и 22 Апреля.

«Сдохнуть можно было от такой вони или духоты. Что ж вы делаете?» - возмутилась Екатерина Мельниченко.
Фото: Город55
#Вероника Жукова#Новости#Общество#Омск#Выбросы
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