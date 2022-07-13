Больше двух десятков жалоб. Омичи насладились выбросами во время жаркой ночи

Сегодня утром, 13 июля, в паблике «Проект «Дыши» Омск» появились многочисленные жалобы от омичей на выбросы. По словам горожан, они чувствовали сильный запах химии, газа, резины, каучука, фенола, битума, ацетона и сероводорода.
Жалобы поступали от жителей домов, которые находятся на улице Учебной, проспекте Мира, Лесном проезде, Дианова, Перелета, Лукашевича, Красном Пути, Взлетной, Пригородной, Магистральной, Степанца, Дмитриева, 2-й Поселковой. Также вонь ощущалась у аэропорта, у «Ермака», в селе Троицкое, в Старом Кировске, у кинотеатра «Иртыш», на улицах Менделеева и 22 Апреля.
«Сдохнуть можно было от такой вони или духоты. Что ж вы делаете?» - возмутилась Екатерина Мельниченко.