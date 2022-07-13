Больше двух десятков жалоб. Омичи насладились выбросами во время жаркой ночи

Жалобы поступали от жителей домов, которые находятся на улице Учебной, проспекте Мира, Лесном проезде, Дианова, Перелета, Лукашевича, Красном Пути, Взлетной, Пригородной, Магистральной, Степанца, Дмитриева, 2-й Поселковой. Также вонь ощущалась у аэропорта, у «Ермака», в селе Троицкое, в Старом Кировске, у кинотеатра «Иртыш», на улицах Менделеева и 22 Апреля.