Омский биатлонист Игорь Малиновский погиб при крушении вертолета

Напомним, 16 июля на Камчатке пропал вертолет, которым управлял омский спортсмен. Экипаж перестал выходить на связь через несколько часов после взлета. Сегодня спасатели с воздуха обнаружили сгоревший вертолет. В региональном минспорта прокомментировали ситуацию. Выяснилось, Малиновский год назад завершил спортивную карьеру и окончил ОЛТУГу.