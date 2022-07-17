Омский биатлонист Игорь Малиновский погиб при крушении вертолета

Три человека, находившиеся на борту разбившегося вертолета, погибли. Среди них был омский биатлонист Игорь Малиновский. О смерти экипажа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Напомним, 16 июля на Камчатке пропал вертолет, которым управлял омский спортсмен. Экипаж перестал выходить на связь через несколько часов после взлета. Сегодня спасатели с воздуха обнаружили сгоревший вертолет. В региональном минспорта прокомментировали ситуацию. Выяснилось, Малиновский год назад завершил спортивную карьеру и окончил ОЛТУГу.
Обновлено: источник ТАСС сообщил: «среди причин крушения рассматривается ошибка пилота в сложных погодных условиях и техническая неисправность борта».
Город55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.