Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске

Для справки: хлорид водорода – это токсичный, устойчивый и ядовитый газ. Вдыхание этого вещества в больших количествах для человека может привести к кашлю, воспалению слизистых носа и горла. При больших концентрациях возможны отек легких, нарушение работы кровеносной системы и даже летальный исход. При попадании на кожу хлорид водорода может вызывать покраснение, боль и серьезные ожоги.