Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске

Город55 получил официальный ответ от Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора по поводу выбросов ядовитого газа – хлорида водорода, которые были зафиксированы в Кировском округе Омска 24 июня.
«На основании требования прокуратуры Омской области в период с 01.07.2022 по 14.07.2022 Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора проводится внеплановая выездная проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха в отношении AO «Омский электромеханический завод»», — значится в ответе на запрос, который подписан и.о. заместителя руководителя управления Ольгой Гаврильченко.
Напомним, пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха зафиксировал превышение хлорида водорода в 9.6 раз. Как ранее сообщал Город55, изначально под подозрение попали три предприятия: тот самый «Омский электромеханический завод», а также ООО «Алюком» и ООО ПК «Алюком». Теперь же, как следует из ответа Росприроднадзора», потенциальный виновник остался один.
«В ходе проведения проверки специалистами филиала «ЦЛАТИ по Омской области» (Центр лабораторных исследований и технических измерений – прим. ред.) ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - город Омск отобраны пробы промышленных выбросов хлорида водорода от двух стационарных источников выбросов, расположенных на участке подготовки и цинкования в цехе горячего цинкования. В настоящее время результаты лабораторных исследований в Управление не поступали», – пояснили в Сибирском Росприроднадзоре.
Как уточнили в ведомстве, если нарушение законодательства об охране окружающей среды будет все установлено, то «Омский электромеханический завод» может ждать административная ответственность и штраф, а также предписания об устранении всех нарушений в определенные сроки.
Для справки: хлорид водорода – это токсичный, устойчивый и ядовитый газ. Вдыхание этого вещества в больших количествах для человека может привести к кашлю, воспалению слизистых носа и горла. При больших концентрациях возможны отек легких, нарушение работы кровеносной системы и даже летальный исход. При попадании на кожу хлорид водорода может вызывать покраснение, боль и серьезные ожоги.