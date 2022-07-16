Крах империи Голушко и Калинина: уголовные дела, посадки и миллиарды от государства

Согласно декларации господина Голушко, с 2011 по 2019 год его зарплата, а также доход от продажи и пользования имуществом составили 282 млн 952 тысяч рублей. Тогда же он задекларировал владение долями в уставных капиталах ООО «Холдинговая компания «Акция» (60%), «Бауинвест Рус» (99%) и «Сибагрохолдинг» (70%, с 2014 года — 85%). При этом доходы супруги депутата Елены Голушко, работавшей коммерческим директором холдинговой компании, за те же годы едва превысили 32 млн руб. Кроме того, ей тогда принадлежало 80% акций «Омскгазстроя».