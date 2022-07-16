Крах империи Голушко и Калинина: уголовные дела, посадки и миллиарды от государства

Вчера Московский городской суд поставил точку в уголовном деле экс-депутата Законодательного собрания Омской области и предпринимателя Сергея Калинина. Судья отправил его в колонию строгого режима на 16 лет. Его подельники получили 48 лет на пятерых. Город55 вспоминает основные и самые значимые события этой криминальной истории.
Из больницы в СИЗО
Как гром среди ясного неба 14 июля 2018 года прозвучала новость о том, что сотрудниками правоохранительных органов был задержан тогдашний депутат Законодательного собрания Омской области и один из самых богатых предпринимателей региона Сергей Калинин.
Позже выяснилось, что к нему силовики пришли накануне — 13 июля, в момент его выписки из больницы, и задержали народного избранника и бизнесмена на 48 часов.
Однако эта история начала раскручиваться задолго до описываемых выше событий. Еще 21 апреля 2017 года СКР по Омской области было возбуждено уголовное дело (на тот момент на неустановленных лиц) по статье «Мошенничество в особо крупном размере» по поводу хищения денежных средств граждан со стороны АО «Омскгоргаз» и ООО «Омскгазсеть».
Почти через год, 7 июля 2019 года, в этом деле появился и первый фигурант — Александр Орлов, тогдашний директор компании «Омскгазсеть». Через два дня суд отправил его под домашний арест.
По сути, его шефу, Сергею Калинину, 15 июля 2018 года повезло куда меньше: по ходатайству следствия суд отправил его в СИЗО.
Шенген, Турция и миллиард
При избрании меры пресечения Сергею Калинину прокурор Дмитрий Казанник заявил судье, что у Калинина открыта шенгенская виза, а также есть недвижимость в Германии и Турции, а незадолго до задержания он продал свои автомобили и обналичил почти миллиард рублей, что может говорить о попытке сбежать за рубеж.
В ответ на эти факты адвокат Калинина Андрей Хабаров настаивал, что его клиент просто хотел съездить с женой в Рим в сентябре.
Поездка сорвалась… Судья отправил Калинина в СИЗО на два месяца. Позднее эта мера пресечения не единожды продлевалась, изменялась на домашний арест и вновь ужесточалась.
Первый, второй, третий…
Через две недели, 29 июня 2018 года, уголовное дело Сергея Калинина сначала благополучно перекочевало в Пятое управление СКР, которое дислоцируется в Новосибирске, а затем ушло и в Главное следственное управление СК в Москве.
А тем временем в материалах следствия появлялись все новые и новые фигуранты: К Калинину и Орлову в итоге добавились бывший руководитель омской РЭК Константин Марченко, некогда генеральный директор ОАО «Омскгоргаз» Александр Буцин, финансовый директор этого общества Ольга Шеблова, экс-руководитель «Омскгазсети» Александр Орлов и гендиректор ХК «Акция» Инна Пахотина.
Ужесточались и статьи: к мошенничеству в особо крупном размере добавилась особо тяжкая — организация и участие в преступном сообществе.
Претензии
Изначально следователи СК РФ вменяли Калинину и компании вот такие обвинения:
«В 2011 году в Омске основной акционер и председатель совета директоров ОАО „Омскгоргаз“ Калинин с целью хищения денежных средств потребителей газа Омской области создал преступное сообщество, в которое вовлек члена совета директоров ОАО „Омскгоргаз“ Марченко, генерального директора общества Буцина и финансового директора данной компании Шеблову, а также руководителей подконтрольных им организаций „Омскгазстрой“ и „Омскгазсеть“ Пахотину и Орлова и иных лиц».
Далее вся эта компания, по данным следствия, обеспечила продажу трех участков газопроводов в пользу ООО «Омскгазстрой», которое, в свою очередь, благополучно передало их в аренду аффилированной фирме ООО «Омскгазсеть».
«В 2011 году фигуранты дела подготовили и направили в РЭК Омской области и ФСТ России заявления от имени ООО „Омскгазсеть“ на установление тарифов на транспортировку газа. При этом с целью завышения тарифа включили в него заведомо необоснованные затраты на аренду, содержание и обслуживание сетей и производственных помещений, оплату труда и прочие расходы», — поясняли в Генпрокуратуре.
В это же время, по данным следствия, именно Калинин пролоббировал назначение 29 июля 2012 года на должность председателя омской РЭК Константина Марченко, который в итоге и подписал заключение об обоснованности тарифов.
После этого обвиняемые и заключили новые договоры о транспортировке газа. В результате этого с 1 декабря 2011 года по 13 июля 2018 года, по подсчетам силовиков, были похищены денежные средства потребителей на сумму 1 млрд 903 млн рублей. Отметим, что на этапе предварительного следствия ущерб чуть уменьшили — до 1 млрд 407 млн рублей.
Дебет с кредитом
Бизнес Сергея Калинина, считали правоохранительные органы, был связан с являющимся на тот момент депутатом Государственной думы, а некогда членом Совета Федерации от Омской области Андреем Голушко. После возбуждения уголовного дела он как бы остался не при делах, но не тут-то было.
В начале ноября 2019 года заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин подал в Тверской районный суд города Москвы иск о солидарном взыскании с депутата Голушко, его бизнес-партнера Сергея Калинина, экс-главы РЭК Константина Марченко и трех юридических лиц: ОАО «Омскгоргаз», ООО «Омскгазсеть» и ООО «Омскриэлт» почти 2.3 млрд рублей. Причина — нетрудовые доходы.
Согласно декларации господина Голушко, с 2011 по 2019 год его зарплата, а также доход от продажи и пользования имуществом составили 282 млн 952 тысяч рублей. Тогда же он задекларировал владение долями в уставных капиталах ООО «Холдинговая компания «Акция» (60%), «Бауинвест Рус» (99%) и «Сибагрохолдинг» (70%, с 2014 года — 85%). При этом доходы супруги депутата Елены Голушко, работавшей коммерческим директором холдинговой компании, за те же годы едва превысили 32 млн руб. Кроме того, ей тогда принадлежало 80% акций «Омскгазстроя».
Вот только эти цифры «немного» не сошлись с теми, что получились после проверки Росфинмониторинга и ФНС.
Нетрудовые
По сведениям озвученных выше ведомств, с 2010 по 2017 год только на счета Голушко в «Газпромбанке», Сбербанке и «Бинбанке» поступило 909.9 млн рублей, из которых почти 360 млн были внесены наличными.
В тот же период Росфинмониторинг зафиксировал расходные операции по тем же счетам на сумму почти в 900 млн рублей, из которых более 81 млн было потрачено за границей.
Аналогичное несоответствие расходов и доходов было зафиксировано и у госпожи Голушко. На ее счета в «Газпромбанке» и «Москоммерцбанке» при доходе в 32 млн рублей поступило более 153 млн рублей, из которых почти 139 млн рублей, а также $2 млн и €1,6 млн были внесены наличностью. И все эти деньги, согласно выписке, за исключением долларов, она потратила.
Обеспечение
После подачи этого иска все тот же Тверской суд наложил обеспечительные меры: Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП РФ по решению судьи арестовало имущество и активы Голушко, Калинина и Марченко, а также ООО «Омскгазсеть», АО «Омскгоргаз», ООО «Омскриэлт», ООО «Холдинговая компания «Акция», ООО «Бауинвест Рус», ООО «Сибагрохолдинг», ООО «Милком», выпускающего молочную продукцию под брендом «Лужайкино», и ООО «Торговый дом «Милком».
Это решение Калинин, Голушко и Марченко, а также юридические лица пытались обжаловать, и не раз, но тщетно.
Должны — и точка
В итоге уже 16 марта 2022 года Тверской суд удовлетворил иск в полном объеме и постановил взыскать с Голушко, Калинина и компании более 2.2 млрд рублей.
После пошли апелляции, кассации, но и эти инстанции сочли первый вердикт вполне корректным и законным.
Голушко и Калинин всеми силами пытались спасти свою империю. В частности, решились развестись с супругами и подали на банкротство «Омскгоргаза» и «Омскгазсети», но тщетно: 25 мая стало известно, что производственные комплексы этих компаний в рамках иска изымаются в пользу государства.
После последовали заявления о разводе и разделе имущества и о банкротстве аффиллированых компаний, но тщетно.
Точка или запятая?
По вердикту суда Сергей Калинин отправился в колонию строгого режима, компанию ему по решению суда составят Константин Марченко — на 12 лет, Александр Буцин — на 8 лет, Александр Орлов — на 6 лет. Что касается женщин, то обе они поедут в колонию общего режима. Инна Пахотина — на 12 лет, а Ольга Шеблова — на 10 лет.
Вот, собственно и все, но осужденные еще вправе обжаловать приговор. Однако, до того в рамках иска Генпрокуратуры в доход государства уже отошел «Омскгоргаз» и, судя по всему, это еще не придел.