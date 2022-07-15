Омского экс-депутата регионального Заксобрания Калинина осудили на 16 лет колонии

Как сообщает издание «Интерфакс», Московский городской суд вынес суровый приговор омскому предпринимателю и экс-депутату регионального Законодательного собрания Сергею Калинину. Его приговорили к 16 годам колонии со штрафом в 1 млн рублей.
По материалам дела, в 2011 году, будучи основным акционером и председателем совета директоров ОАО «Омскгоргаз», Калинин совместно с Константином Марченко, работниками управленческого аппарата «Омскгоргаза» и других коммерческих компаний организовал преступное сообщество.
Они организовали продажу ОАО «Омскгоргаз» трех участков газопроводов в пользу ООО «Омскгазстрой». Последнее передало их в аренду аффилированному ООО «Омскгазсеть». После этого соучастники подготовили и направили в региональную энергетическую комиссию и ФСТ России заявления от имени «Омскгазсети» на установление тарифов на транспортировку газа по завышенной цене.
При этом Калинин сделал возможным назначение Марченко на должность председателя РЭК. В свою очередь Марченко подписал заключения об обоснованности предложенных тарифов. Далее соучастники ввели контрагентов в заблуждение относительно реальной стоимости газа и заключили договоры по транспортировке.
В итоге с 2011 по 2018 год похищено 273 млн рублей. Это денежные средства трех юридических лиц — потребителей газа.
Сегодня Московский городской суд приговорил Калинина к 16 годам лишения свободы со штрафом 1 млн рублей. Его соучастника Марченко к 12 годам лишения свободы. Другим фигурантам дела назначено от 6 до 12 лет в исправительных колония строгого и общего режима.
Напомним, что с сентября 2018 года Калинин находился в московском СИЗО «Матросская тишина», но в феврале 2020 года его отпустили под домашний арест.