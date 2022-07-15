Омского экс-депутата регионального Заксобрания Калинина осудили на 16 лет колонии

Они организовали продажу ОАО «Омскгоргаз» трех участков газопроводов в пользу ООО «Омскгазстрой». Последнее передало их в аренду аффилированному ООО «Омскгазсеть». После этого соучастники подготовили и направили в региональную энергетическую комиссию и ФСТ России заявления от имени «Омскгазсети» на установление тарифов на транспортировку газа по завышенной цене.