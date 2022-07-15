Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос о новом капитане омского «Авангарда»

Практический все игроки «Авангарда» уже приехали в Омск. В пятницу, 15 июля, прошла первая открытая тренировка команды, а после главный тренер Дмитрий Рябыкин и нападающий Владимир Ткачев пообщались с журналистами.
У Дмитрия Рябыкина поинтересовались, определился ли он уже с кандидатурой капитана команды.
«Наметки у меня есть, посмотрим во время предсезонных игр. В команде больше 10 новых игроков. Может, кто-то проявит себя — вот Володя (указывая на сидевшего рядом Ткачева. — Прим. авт.) возьмет на себя ответственность».
Также Дмитрий Рябыкин рассказал, что в том, как выстраивать работу в команде, советуется с бывшим главным тренером «Авангарда» бобом Хартли. По его словам, система предшественника хорошо работает и кардинально менять ее нет смысла. Рябыкин решил лишь внести корректировки — например, давать больше возможности атаковать защитникам.
«Мы немного изменили подход в комплектовании команды. Вы заметили три играющих звена. Поэтому у нас будет звено, здорово играющее в обороне против лидеров других команд. Но я верю, что, имея три игровых звена тебе намного легче выигрывать, чем имея два плюс два», — пояснил новый главный тренер.
Также у него спросили, сможет ли Дамир Шарипзянов стать заменой ушедшему из команду Оливеру Каски:
«Если вы посмотрите статистику Шарипзянова, она достаточно неплохая. Во многих играх он нам помог, забивая решающие годы, поэтому я никогда не запрещал и не буду запрещать защитникам подключаться в атаку и помогать нападающим. У нас есть такое понятие, как пять в атаке, пять в обороне. Дальше уже посмотрим, кто как использует свои возможности».
Оценил он и шансы взятого в команду Федора Белякова занять место Вилле Покке.
«Не могу сказать, что это замена. Вилле очень много привносил не только в обороне, но и в атаке. Мы взяли Федора и надеемся на него. Поэтому посмотрим», — ответил Рябыкин.
Также его спросили о травмированных игроках в команде:
«Предсезонные сборы не обходятся без этого. На данный момент с микротравмой Телегин. И с прошлого сезона у нас травмирован Дергачев, но он вот-вот на подходе. Так что ждем его возвращения».
Дмитрий Рябыкин объяснил, что состав команды еще не сформирован полностью. Тренерский штаб будет смотреть, какие позиции можно усилить — до окончания последней заявки всегда есть шанс кого-то приобрести.
Рассказал он, когда ждать в Омске уже приобретенных легионеров Корбана Найта, Рида Буше и Алекса Бродхерста:
«Буше и Бродхерст, надеемся, будут скоро. Там небольшая заминка с визами — вы все знаете, какая сейчас ситуация. Ждем. А Корбан приедет 1 августа в Сочи. Всем, в том числе отсутствующим легионерам, высылается программа тренировок на лето. Я не могу их контролировать, по какой программе они занимаюсь. Но что им высылалось, я знаю точно. А что они делали — приедут, спрошу. По поводу легионеров всегда хочется желать лучшего. Заявка заканчивается в декабре, будем смотреть».
Также он охарактеризовал Алекса Бродхерста:
«Добротный центральный нападающий, который может сыграть и в атаке, и в обороне. Хорош на вбрасываниях. Двусторонне развитый, так скажем».
И поделился соображениями по поводу центрфорвардов:
«На данный момент у нас есть три добротных центральных — Корбан Найт, Алекс, Малыхин. И за четвертое место ребятам придется бороться. Мы знаем, что Ваня (Телегин. — Прим. авт.) может сыграть и в центре, и с краю. Но он не центральный. Очень важный компонент игры — вбрасывание, а это не его конек. Мы дадим шанс всем — у нас есть Асташевский, Майоров — посмотрим. Будет шанс, которым они смогут воспользоваться. В Иване мы уверены, а этих ребят, особенно молодых, которых мы видим в первый раз, мы не знаем».
В этом сезоне график игр будет напряженнее — одно окно вместо трех и 70 матчей вместо 45. Главный тренер рассказал, как команда готовится выдерживать этот марафон:
«Постараемся давать ребятам больше времени отдыхать. В том году у нас был трехнедельный цикл с двухразовыми тренировками. В этом году запланировали только две недели. Потом, если начало будет таким, как говорилось в прессе, — 12 гостевых игр — это тоже тяжело, поэтому будем давать ребятам больше отдыхать».
Посмотреть на команду, которую главный тренер планирует собрать практически с нуля, можно будет уже 27 июля во время товарищеского матча с «Омскими крыльями». Он начнется в 17.00 на льду хоккейной Академии «Авангард».