Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос о новом капитане омского «Авангарда»

Также Дмитрий Рябыкин рассказал, что в том, как выстраивать работу в команде, советуется с бывшим главным тренером «Авангарда» бобом Хартли. По его словам, система предшественника хорошо работает и кардинально менять ее нет смысла. Рябыкин решил лишь внести корректировки — например, давать больше возможности атаковать защитникам.