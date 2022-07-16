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Новая звезда. В Омск пригласили исполнительницу саундтрека к шоу «Пацанки»

Новая звезда. В Омск пригласили исполнительницу саундтрека к шоу «Пацанки»

Сегодня, 09:54
Фото: 1MI

На форуме «РИТМ» в Омске выступит артистка Black Star Анет Сай

Певица Анет Сай выступит на открытии молодежного форума «РИТМ».

О выступлении артистки Анет Сай сообщила заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Татьяна Руденок. Исполнительница выступит на открытии молодежного форума «РИТМ» в ДОЛ «Березовая роща» в понедельник, 18 июля.

Отмечается, что артистка не только исполнит свои главные хиты, но и проведет для участников форума интенсив «Капитализация личного бренда».

Анет Сай — действующая артистка лейбла Black Star. Больше всего она известна своим треком «Слезы», который стал саундтреком к шоу «Пацанки». 

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Анет Сай#Музыка#Выступление#Артист#Молодежь
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