Новая звезда. В Омск пригласили исполнительницу саундтрека к шоу «Пацанки»

О выступлении артистки Анет Сай сообщила заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Татьяна Руденок. Исполнительница выступит на открытии молодежного форума «РИТМ» в ДОЛ «Березовая роща» в понедельник, 18 июля.
Отмечается, что артистка не только исполнит свои главные хиты, но и проведет для участников форума интенсив «Капитализация личного бренда».
Анет Сай — действующая артистка лейбла Black Star. Больше всего она известна своим треком «Слезы», который стал саундтреком к шоу «Пацанки».