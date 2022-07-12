В Омске после ночных выбросов ввели режим «черного неба»

Сегодня утром, 12 июля, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий – установился штиль. Во время режима НМУ вредные вещества плохо рассеиваются. Поэтому жители могут чувствовать неприятные запахи.
Отметим, что сегодня ночью омичи активно жаловались на выбросы. В основном жалобы поступали от жителей домов, которые находятся на улице 10 лет Октября, Богдана Хмельницкого, Космическом проспекте, Орловской и Братской. Жители жаловались на сильный запах сероводорода.