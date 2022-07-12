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В Омске после ночных выбросов ввели режим «черного неба»

В Омске после ночных выбросов ввели режим «черного неба»

Вчера, 12:19
Фото: 1MI
Синоптики объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий.

Сегодня утром, 12 июля, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий – установился штиль. Во время режима НМУ вредные вещества плохо рассеиваются. Поэтому жители могут чувствовать неприятные запахи.

Отметим, что сегодня ночью омичи активно жаловались на выбросы. В основном жалобы поступали от жителей домов, которые находятся на улице 10 лет Октября, Богдана Хмельницкого, Космическом проспекте, Орловской и Братской. Жители жаловались на сильный запах сероводорода.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы
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