В Омске после ночных выбросов ввели режим «черного неба»

Отметим, что сегодня ночью омичи активно жаловались на выбросы. В основном жалобы поступали от жителей домов, которые находятся на улице 10 лет Октября, Богдана Хмельницкого, Космическом проспекте, Орловской и Братской. Жители жаловались на сильный запах сероводорода.